VIDÉO. Lille : la Foire aux Manèges s'est ouverte dans un contexte de crise sanitaire

Port du masque obligatoire pour les forains et le public

Dans un contexte de Covid-19, la foire aux manèges de Lille a ouvert malgré tout • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Enfin ! Les Lillois étaient nombreux à attendre le retour de la Foire aux Manèges, traditionnel événement de la rentrée, indissociable de la braderie. Cette année, il faudra faire sans cette dernière, mais l'odeur de barbe à papa et les sensations fortes ont le mérite de faire sourire les familles."Malgré le Covid-19, c'est une tradition, je viens chaque année avec mes enfants", insiste un père de famille. Pour un autre, c'est aussi l'occasion de se détendre : "On a été confinés à la maison, à l'école il y a pas mal de règles aussi... Là ça leur fait du bien de jouer !"Les mesures sanitaires sont bien là : les allées ont été élargies, les stands sont désinfectés régulièrement et le port du masque est obligatoire, même sur les attractions. "Ça ne change rien aux sensations, je n'ai même pas remarqué que j'étais masquée", sourit une adolescente au sortir d'un manège.Rémi Profit, forain, s'adapte lui aussi à ce nouvel accessoire : "Au micro, il faut parler un peu plus fort, mais sinon, ça ne gêne pas." Celui qui a repris le manège familial il y a deux ans compte bien sur la Foire de Lille pour sauver une année catastrophique.La crise sanitaire a notamment contraint à l'annulation de la Foire du Trône à Paris, sur laquelle comptait de nombreux forains. "Le maintien de la Foire de Lille était impératif pour nous. Ca va nous permettre d'au moins passer l'hiver", estime Rémi Profit.Tout est donc mis en œuvre pour "rassurer les familles et que la fête soit au rendez-vous" selon Geoffrey de Vries, président du comité d'organisation de la foire aux manèges.Plus d'un million de visiteurs se rendent chaque année sur la Foire aux Manèges de Lille, ce qui en fait l'une des plus importantes de France.