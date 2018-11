VIDEO. Lille : ils manifestent en peignoir contre la fermeture des derniers bains-douches de la région

Mobilisation citoyenne à #Lille pour sauver les derniers bains-douches publics. Une délégation a été reçue en mairie: mais la réponse qui nous a été apportée sur l'avenir du site est très floue. Et quand c'est flou...#SauvonLesBainsDouches pic.twitter.com/dEckUGhqkK — Julien Poix (@JulienPoix) 9 novembre 2018

Lille : ils manifestent en peignoir contre la fermeture des derniers bains-douche de la région

Un député et des militants en peignoir... Une action symbolique mais surtout insolite menée par une vingtaine de personnes : des politiques et des associatifs, devant les bains-douches de Lille. L'objectif :"Il permet à certaines personnes qui sont dans la misère, la précarité ou qui n'ont pas les moyens de prendre une douche chez eux, de venir se laver ici, assure Ugo Bernalicis, député LFI du Nord. Et je sais que la mairie propose que ça se fasse dans quelques salles de sport ou piscines mais, de le faire dans un lieu dédié à cela."Ces bains-douches sont les derniers à exister au nord de Paris. Tout le monde peut s'y laver, du mercredi au dimanche. Pour les plus précaires,et pour les autres, elle n'excède pas 2,50 euros.Arrivé d'Algérie en 2004, Saïd les a utilisé pendant trois ans pour sa seule douche de la semaine. "Il faudrait arrêter de détruireparce que c'est ce que nous sommes. Il faut défendre ce bâtiment pour que les gens puissent se laver quelque part", assure-t-il.Pour la mairie de Lille, pas le choix :. Il doit fermer, mais la ville promet des alternatives aux usagers."On va trouver des solutions pour chacun qui reposeront sur le fait de se rendre dans des associations qu'on accompagne. On va aussi ouvrir des bâtiments où les gens en lien avec des associations pourront se rendre pour bénéficier de bains", propose Jacques Richir, adjoint au cadre de vie à la mairie de Lille.assure la mairie, sans plus de précision sur la date. L'année dernière, les bains ont enregistré 12 000 entrées.