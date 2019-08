VIDÉO. Lille : le personnel du CHR interpelle la ministre de la Santé en reprenant l'air du P'tit Quinquin

Lille : le personnel du CHR interpelle la ministre de la Santé sur l'air de "P'tit Quinquin"

Mathieu, Aide-soignant ; Arnaud, Aide-soignant - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage d'Yves Asernal et Jean-Christophe Raczy. Montage d'Ève Mannier.

"Viens ma p'tite Buzyn voir ces gens biens qui font les soins, ce sont des humains fatigués de c'quotidien..." L'air, entonné d'une voix grave, dira sans doute quelque chose à ceux qui ont été autrefois bercés par le "P'tit Quinquin" Le personnel du Centre hospitalier régional de Lille a misé sur la parodie et sur le patrimoine pour interpeller la ministre de la Santé Agnès Buzyn à propos de leurs conditions de travail, en manque cruel d'effectifs."Des temps d'attente de six heures avant une prise en charge, c'est pas possible" explique Arnaud, aide-soignant. "Moi, ça me prend les tripes chaque soir quand je m'en vais et que je vois cette file d'attente.""Je veux faire bouger les choses à ma façon parce que nos conditions de travail se sont dégradées, il faut penser à nos patients à nous.Ca touche tout le monde !" réagit de son côté Mathieu, également aide-soignant.En tout, une quinzaine de membres du personnel a participé au tournage du clip, dans lequel la ministre elle-même est parodiée.