VIDEO. A Lille, un salon de beauté solidaire

Reportage France 2

Apprendre à se maquiller pour retrouver confiance en soi

Une coupe de cheveux, une manucure, un massage, pour oublier le temps d’un soin le stress et l’angoisse du quotidien. A Lille,propose des prestations à prix cassés pour les budgets serrés.Catherine, 46 ans, était boulangère jusqu’à ce qu’un souci de santé la contraigne à arrêter son activité. Le salon est u. En plus d’une coupe rafraîchie, elle y trouve. De quoi lui donner « de l’espoir », « de l’énergie » etUne des coiffeuses du salon, Fanny, a elle aussi connu les difficultés du chômage et de la reconversion. Travailler chez Pink’up lui permet d’envoyer unà celles et ceux qui traversent les mêmes épreuves. Sa «», confie-t-elle.En plus des soins prodigués par les professionnelles,, sur la tenue ou le maquillage idéal pour un entretien d’embauche par exemple. Entre les mains expertes d’une esthéticienne,Mère célibataire de trois enfants qui a « énormément perdu confiance » en elle, le salon lui permet de. Un peu de mascara sur les cils et le teint réchauffé de terracota, Samia n’arrive plus à détourner son regard du miroir : « je m’aime bien là ! », lance-t-elle la mine réjouit.Depuis l’ouverture il y a un an à l'initiative d'Agnès, une ancienne travailleuse sociale,. Mécénat et subventions financent le salon, qui ne désemplit pas depuis l’ouverture.