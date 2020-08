VIDÉO. Lille : la série "Têtard" prend ses quartiers dans le Nord pour sa deuxième saison

Une série fantasque entre réalité et imaginaire

Tournage de la série "Tétard" dans les Hauts-de-France • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Un tournage en pleine crise sanitaire

🎬🎥Tournage en cours au pôle recherche de la Faculté : un épisode de la série Têtard à retrouver prochainement sur @canalplus ! Merci à Jonathan Wident pour les photos 📸et aux personnels présents aujourd'hui pour accompagner l'équipe 😉 @EBoulangerlille pic.twitter.com/dTaMbpT5vv — Faculté de Médecine de Lille (@medecine_Ulille) July 27, 2020

Après les Petits Meurtres d'Agatha Christie , une autre série a choisi Lille et ses environs pour tourner sa prochaine saison. Têtard raconte l'histoire d'Emma et Ben, deux trentenaires qui font face à l'arrivée imprévue d'un bébé.La première saison était consacrée à la grossesse de la jeune femme interprétée par Bérengère Krief. Dans la deuxième saison, Camille, âgée de 8 mois, traîne ses parents devant les tribunaux.Les acteurs ont pris place dans l'ancienne salle des thèses du Centre hospitalier de Lille. La maternité n'est de tout repos pour le couple, dépassé par les événements."On est confrontés à plein de choses, les rendez-vous chez le pédiatre, les amis qui viennent à la maison alors qu'on doit s'occuper du bébé", explique Esteban, comédien interprète de Ben. Chaque épisode part d'une situation réaliste pour basculer dans une fantaisie gentiment déjantée.Derrière la caméra, Jérémie Sein et Lola Roqueplo, un jeune duo de réalisateurs : "On essaie d'appréhender avec humour et distance toutes ces maladresses, tous ces moments où on se sent au bout du rouleau en tant que parents, pour les dédramatiser", insiste la réalisatrice.Face à l'épidémie de Covid-19, il n'y pas eu le choix pour reprendre le tournage. À l'exception des comédiens, l'ensemble de l'équipe technique porte un masque. Le tournage dure 12 jours, le temps de fabriquer 10 épisodes de 8 minutes.Vous pourrez découvrir Rosa, bébé lillois qui interprète Camille, la fille d'Emma et Ben, dès la fin de l'année sur le petit écran.