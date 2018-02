VIDEO. Lille : succès pour le salon des “Makers”

Lesse sont donnés rendez-vous à Lille pour lece week-end. Au, environ 400 "makers", que l'on peut traduire par "faiseur" ou "inventeur" en bon français, proposent aux nombreux visiteurs unUn salon qui se veut ouvert, oùest reine. "Fabriquer un vêtement, du mobilier, bricoler sa voiture. Il suffit de faire quelques chose de ses mains pour être un maker !", explique Christophe Raillon, directeur de Maker Faire France. Mais les reines de l'univers "maker", ce sont incontestablement lesRéplique du célèbre personnage de Star Wars RDD2, ceintures en pneus de vélos, atelier de construction de petites voitures : on trouve de tout dans uneEt même un "", comme vous pouvez le voir dans la vidéo postée sur Instagram ci-dessous.Au détour d'une allée, nos équipes ont croisé, un lycée de 16 ans. Le plus jeune inventeur du salon est venu présenter son, après avoir eu le déclic l'année dernière lors du même salon, comme vous pouvez les voir dans le reportage en tête d'article.Une cinquantaine d'ateliers ludiques de soudure, de programmation, de gravure et même de cosplay sont proposés aux visiteurs. Ces derniers sont visiblement conquis : ce dimanche, le salon affichait complet.