VIDEO. Lomme : Nolan, 16 ans, est champion du monde espoir de football freestyle

Lomme : Nolan, 16 ans, est champion du monde espoir de football freestyle

Il a 16 ans, et il est depuis le 23 août dernier, champion du monde espoir de football freestyle. Nolan Cacheux, un lycéen lommois, pratique cette discipline artistique et extrêmement technique depuis 3 ans. Une passion et une consécration cet été en République tchèque au Super Ball.Le freestyle, c'est quoi ? Pour pratiquer cette discipline, il faut être agile et savoir jongler avec son ballon. Depuis 3 ans, Nolan Cacheux pratique ce sport encore méconnu qui allie accrobaties et gymnastique. Le jeune lommois crée ses propres chorégraphies. Le lycéen s'entraîne 2 heures tous les jours dans une salle prêtée par la ville."On progresse à l'infini, on est libre, explique le champion. Les critères en compétition : difficulté, créativité et style."Et pour sa première participation à une compétition internationale, Nolan a fait fort. A tout juste 16 ans, le voilà champion du monde espoir. Il ne pensait pas gagner la battle, le combat, face à son concurrent. Au moment de l'annonce des résultats, l'émotion est grande. "C'est pas facile de gérer le stress, aussi de gérer la scène. C'est beaucoup de pression. Le gagnant se fait lever le bras, et ça c'est une sensation, quoi ! On se dit : "J'ai gagné !!! " Et tout le monde vient..."Il n'existe aucune fédération de football freestyle, et ils ne sont que 500 freestylers français. Prochaine étape pour Nolan: le championnat de France début octobre.