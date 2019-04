VIDEO. LOSC-PSG : les Parisiens en colère contre l'arbitre de la rencontre

#Jplus1

"Ici on est à Lille, pas à Paris"

"Il nous prend la coupe de la Ligue cet arbitre, il nous prend des joueurs, il nous prend tout", peste Kylian Mbappé. Dans une scène captée par Canal+,disputé contre le LOSC ce dimanche 14 avril au stade Pierre-Mauroy.Lors de la mi-temps, alors que, les joueurs parisiens rejoingnent leur vestiaire, remontés contre Benoît Bastien qui arbitre la rencontre. Il venait d'exclure Bernat qui, sur une ouverture de Bamba, a accroché le bras de Pépé qui était passé devant lui (36e). Malgré les protestations parisiennes,Thomas Tuchel lance les hostilités en lançant à son président, Nasser Al-Khelaïfi :. Une rencontre dont les Parisiens ne gardent pas un bon souvenir puisque l'EAG les ale 9 janvier."Il nous prend la coupe de la Ligue cet arbitre, il nous prend des joueurs, il nous prend tout", renchérit le buteur parisien Mbappé. Et Julian Draxler de questionner : "Pourquoi on a la VAR si tu ne regardes pas ?", ce à quoi Nasser Al-Khelaïfi ajoute :Et à la fin de cette vidéo, on entend (vaguement) le recruteur lillois Luis Campos lâcher :, lançant une remontrance à peine masquée aux Parisiens. Selon les informations de 20 Minutes , cette remarque n'a pas été appréciée par le président parisien, ce qui a lancé unentre les deux hommes sous les yeux de... Martine Aubry.