VIDEO. Le LOSC relègue Lyon à 9 points et reste en course pour la Ligue des Champions

LOSC-Lyon 1-0 : les réactions

Christophe Galtier (entraîneur du LOSC) : "C'est une bonne opération pour accroître l'avance sur ceux qui sont derrière et aussi pour rester à la lutte avec Rennes qui a fait un match extraordinaire cet après-midi. C'était un match de haut niveau avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Je pense que la victoire est méritée, même s'ils ont eu des situations. Notre première période a été d'un très bon niveau, le premier quart de la seconde mi-temps aussi. Après on a reculé dès que Rudi (Garcia) a fait des changements offensifs. Mais mes joueurs ont eu un comportement extraordinaire, je suis fier d'eux dans un match d'un niveau très élevé, avec de l'enjeu aussi. On continue notre parcours, notre chemin, notre dynamique et on va bien se préparer pour le prochain match à Brest parce que maintenant on est quasiment dans le sprint à dix journées de la fin. C'est le sprint, ça va être la bagarre à tous les matches."

Benjamin André (milieu de Lille) : "On a fait une très grosse première mi-temps. En deuxième c'était un peu plus compliqué sur les sorties de balle, mais la victoire est méritée. Il n'y avait pas un plan contre un joueur, mais on sait que Guimaraes ou Aouar sont de très bons joueurs techniquement et on ne voulait pas leur laisser le temps de jouer. On a réussi à bien le faire même si en fin de match il y avait de la fatigue. (Sur la lutte pour la Ligue des champions) Il reste beaucoup de matches, l'objectif c'est le podium mais on se concentre vraiment sur nous. On sait qu'on a été défaillants à l'extérieur en première partie de saison. On est mieux, on a relevé la tête. A la maison, hormis contre Paris et Marseille, on fait un carton plein donc si on continue comme ça on aura une récompense à la fin."