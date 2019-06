VIDEO. A La Madeleine, vous écoperez d'une amende si vous laissez tourner votre moteur à l'arrêt

A La Madeleine, vous aurez une amende si vous laissez tourner votre moteur à l'arrêt

Stationné et moteur allumé ? Désormais, ça pourrait vous coûter cher à La Madeleine, près de Lille (Nord). Les conducteurs qui "oublieront" de couper leur moteur lorsqu'ils attendent que leur véhicule chauffe ou regarde leur GPS ou passe un appel téléphonique seront passibles d'une amende, probablement autour de 135 €.Une mesure pas encore définitivement adoptée en conseil municipal et qui fait déjà débat. "Je pense que toutes les mesures, même les plus petites, sont bonnes à prendre dans la mesure où ce n'est pas contraignant d'arrêter son moteur, surtout au prix du carburant", témoigne un automobiliste. "Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant de punir les usagers juste parce qu'il laissent leur moteur allumé mais bon, c'est une bonne idée...", lui répond une conductrice.Objectif de la mesure : lutter contre les particules fines. Chaque année, la pollution de l'air cause la mort d'au moins 1700 personnes dans la métropole lilloise, selon l'organisme officiel du contrôle de la qualité de l'air."Aujourd'hui, ce qui est vraiment imprimé dans la conscience collective, c'est qu'il faut faire quelque chose, explique Sébastien Leprêtre, maire de la Madeleine (LR). Il faut lutter contre le réchauffement climatique, préserver la planète. Moi je fais le pari de cette prise de conscience collective qui amène nos concitoyens à se dire qu'il est urgent de changer de comportement".La mesure existe déjà à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. A La Madeleine, d'autres mesures cette fois plus incitatives contenus dans un plan de lutte contre la pollution vont également etre mises en place. Par exemple : une aide financière pour convertir les véhicules au bioéthanol.