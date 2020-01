VIDEO. Dans le Nord, les maisons du don du sang ouvertes toute la journée pour pallier les besoins

Dons du sang à Lille

Pour pallier les besoins en sang en ce début d'année, les trois maisons du don du département du Nord (Lille, Dunkerque et Valenciennes) ouvrent exceptionnellement leurs portes toute la journée ce samedi 18 janvier.En ce moment, les stocks sont insuffisants en O négatif et en plasma.Seule la maison du don de Lille est habilitée à prélever du plasma et des plaquettes, en plus du sang.Valérie n'a donc pas hésité à faire une heure de route : "je donne depuis mes 18 ans, donc ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que je donne. Du sang, des plaquettes de temps en temps... Je donne de tout ! Je suis même inscrite sur le registre des donneurs de moelle osseuse, donc tout ce qu'ils peuvent prendre, ils le prennent !"À lille, les responsables du centre espèrent un peu plus de 200 donneurs ce samedi. Et mois de janvier oblige, les donneurs pourront reprendre des forces avec de la galette des rois.