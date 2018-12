VIDEO. Nouvel an : les réveillons déguisés ont-il toujours la côte ?

Les costumes du Nouvel An

C'est l'heure des derniers préparatifs pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Pour certains, ça passe forcément par la case "boutique de costumes", réveillon déguisé oblige.Dans cette boutique lilloise, les clients affluent pour trouver des tenues cohérentes avec le thème de la soirée. "Cette année le thème ça va être la première lettre du prénom. Donc en gros les invités doivent trouver un costume en adéquation avec leur lettre," explique une cliente.Pour ce père de famille, la tâche est plus ardue. Il n'a aucune idée du costume qu'il veut porter lundi soir, et il doit en plus s'occuper des déguisements de ses enfants. "Pour la petite, ce sera une robe de princesse... - Non, je veu x pas être en princesse !""Il a été dépassé par Halloween, par les intégrations étudiantes. Il est largement dépassé par le carnaval de Dunkerque qui va arriver là. C'est une tradition qui se perd un petit peu."