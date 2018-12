VIDEO. Racisme, violence, salut nazi... Un journaliste a infiltré Génération identitaire et le bar La citadelle à Lille

"Generation haine" : 1ère partie du reportage réalisé par Al Jazeera



Éloge de la violence

Capture d'écran du reportage d'Al Jazeera. Une bagarre filmée à Lille dans le quartier Massena

Projet d'attentat



Des liens mal cachés avec le Front National / Rassemblement national

Capture d'écran du reportage d'AL Jazeera

Que répondent La Citadelle et Genération identitaire à ce reportage ?

Génération identitaire, la Citadelle : c'est quoi ? Génération identitaire est un mouvement politique classé à l'extrême-droite de l'échiquier politique français. Il se fait connaître régulièrement par des actions coup de poing : ses membres ont occupé le chantier d'une mosquée à Poitiers, en 2012, mené des opérations "anti-racailles" dans les transports en commun, ou encore "anti-immigration" à la frontière franco-italienne dans les Alpes. Le bar "La Citadelle", situé 8 rue des arts, près de la Grand place de Lille, est un lieu controversé depuis son ouverture en 2016. C'est un bar associatif qui se définit comme une "Maison de l'identité". Les membres de Génération identitaire" affirment s'y retrouver régulièrement. C'est un cercle privé "La citadelle" qui se dit ouvert uniquement aux patriotes et plus spécialement aux Français. "C’est dans le sens où l’entendait le général de Gaulle, c’est à dire de race blanche et de culture gréco-latine. Etre blanc c’est la base", disait au moment de son ouverture Aurélien Verhassel. Le lieu revendique aussi son goût pour la violence : "Soyons clairs, nous habitons à Lille. Aujourd'hui, mieux vaut faire de la boxe que du tennis, c'est clair. " Aurélien Verhassel, leader de Génération Identitaire Nord a été condamné en septembre dernier par le tribunal de Lille pour violences (cinq mois de prison ferme). Il a fait appel de cette condamnation.

"Génération haine" : c'est le nom du reportage diffusé depuis ce dimanche et dans les semaines qui viennent sur Al Jazeera, chaîne qatarie. Un. Notamment au bar "", lieu identitaire fréquenté par de nombreux membres du groupe politique "". Racisme et violence sont omniprésents tout au long des 52 minutes de ce reportage, dont une 2ème partie sera diffusée prochainement..Dans le documentaire d'Al Jazeera, on peut clairement voir des militants de "Génération identitaire" commettre et se vanter d’actes violents contre des "weshs" appelés également "sales bougnoules" ou carrément, frapper une jeune femme un soir d’hiver, dans une rue de", s’exclame un individu appelé "Le Roux" accoudé à un comptoir d’un bar de la. En sortant de l’établissement, ces hommes vêtus de noir ont une altercation avec une jeune Maghrébine : " Dégage bougnoule va ! ". Puis l’aspergent deL’un d’entre eux, paré de gants renforcés, frappela jeune femme sur le crâne, devant tout le monde, et notamment un agent de sécurité qui n’intervient pas. L’auteur de l’agression, présenté dans le documentaire comme un proche d’, le patron du bar privé La Citadelle, se vante de ses actes : "Je lui ai mis une de ces droites ! Rien à foutre… meuf ou pas meuf, c’est des reubeus…. Une grosse choumette dans sa gueule. Elle a dû bien le sentir ".Cet homme, Rémi Falize, expliquera une semaine plus tard, dans l'arrière-boutique de "La Citadelle" qu’avec ses comparses, ils avaient eux-même provoqué les violences : " J’ai mis des droites à des meufs… C’est des reubeus, je m’en bats les c… ! "Ce même individu est également filmé en caméra cachée en train d'affirmer qu'il se verrait bien commettre un attentat. Il se dit capable de "" en utilisant une voiture bélier contre une mosquée ou le, en laissant sa carte d'identité sur les lieux, "comme le font les djihadistes", dit-il."Le jour où je sais que j’ai une maladie incurable, mec… je m’achète une arme et je fais un carnage. Je me dis quitte à mourir de ma maladie, autant me faire fusiller par les flics (…)Il ciblerait notamment le: "Maman tu ne vas pas au marché de Wazemmes, c’est moi qui y vais. Je vais là-bas, je te fais un carnage. Charlie Hebdo à côté, c’est de la pisse de chien ! Marché de Wazemmes, c’est là où il y a tous les « gnoules » de Lille qui y vont. Tu y vas un dimanche en voiture, mais tu fais un bordel ! Je laisserai ma carte d’identité sur la banquette, comme ils font les djihadistes (…) À fond de cinquième ! (Rires aux éclats). Pour le peu que je ne meure pas pendant le carnage… hop, j’en fais un autre, j’te jure ! "Officiellement,a toujours dit vouloir prendre ses distances avec "Génération identitaire". Mais le reportage affirme vouloir montrer que "l’extrême droite française a des liens secrets avec des extrémistes violents ".On entend effectivement que le président d'"", chef du mouvement Génération Identitaire dans le Nord,, affirmer qu’il écrit des discours pour le Front National. En tant que "communicant politique".Le documentaire met en lumière notamment les liens resserrés entre, leader parisien de Génération Identitaire, et le parti de Marine Le Pen. "Mon employeur maintenant, c’est le Front. Ils savent ce que je suis. Le deal c’est : je ne me mets pas en en avant avec les identitaires, et je travaille pour le Front, voilà. Je suis chef de cabinet ", affirme Pierre Larti, filmé à son insu. En l’occurrence, chef de cabinet de, président du groupe Rassemblement National au conseil régional des Hauts-de-France.Les deux hommes sont filmés ensembledu conseil régional. Avec un autre collaborateur identifié comme étant. Ce dernier, filmé dans le bar La Citadelle, explique qu’Aurélien Verhassel recrute des identitaires pour le compte du Rassemblement National.Selon Al-Jazeera, l’avocat de Aurélien Verhassel, a répondu à la chaîne que la Citadelle ne représentait "pas Génération Identitaire et (ne pouvait) à ce titre accueillir des personnes « de diverses sensibilités aux parcours variés ».Contacté par téléphone et par mail,: "Au regard du procédé utilisé par l’infiltré, je m’interroge quant au sérieux de sa démarche et sa bonne foi. J’ai écrit à Al Jazeera pour prendre connaissance de l’intégralité des « rushes et apporter des réponses circonstanciées ; ces derniers n’ayant pas donné suite, cette fin de non-recevoir démontre le peu d’objectivité du reportage. Le reportage multiplie les amalgames et les raccourcis en évoquant des propos imputés à divers pseudonymes qui n’ont jamais mis les pieds à La Citadelle, mais que de plus, je n’ai jamais rencontrés. De plus, aucune demande de reportage n’a été réalisée, aucune possibilité de réponse dans des conditions acceptables n’était possible, le reportage étant réalisé uniquement à charge, d’ailleurs, les multiples montages me portent à m’interroger sur la présence d’autres comparses de l’infiltré, utiles à la réalisation et au contenu des captations.": "Aucun membre de Génération Identitaire n’est impliqué dans ce reportage, hormis ma personne et Cyril Wayenburg, quant aux autres ce sont des personnes de passage à La Citadelle – qui n’ont donc ni légitimité, ni un quelconque rôle - comme chaque lieu public en accueille des centaines chaque semaine. La Citadelle accueillent des personnes de diverses sensibilités, aux parcours variés. À ce jour, La Citadelle compte plus de 1.000 adhérents, de milieux socio-professionnels divers allant de l’étudiant à la personne sans emploi, de l’ouvrier au chef d’entreprise, etc.La Citadelle étant un lieu convivial privé, les discussions strictement privées qui peuvent s’y dérouler relèvent de la stricte responsabilité de leurs auteurs, au même titre que celles qui peuvent se dérouler dans d’autres lieux privés, sans que les maîtres de maison soient responsables des propos tenus par leurs invités. Bien évidemment, en ma qualité de président de La Citadelle, je suis connu par les adhérents mais ne suis pas responsable de ceux qui, par souci de valorisation, prétendent être des proches ou allèguent d’échauffourées qui, au mieux, sont imaginaires, au pire, que je condamne avec la plus grande vigueur."Plus particulièrement,: "Ce monsieur, appelé « le roux » n’est contrairement à ce qu’indique l’intitulé de votre question, pas « membre » (ni de GI, de La Citadelle) et pour cause, je ne connais pas et n’ai jamais rencontré cette personne dont je condamne bien entendu les propos avec la plus grande vigueur. Il n’a, à plus forte raison, jamais mis les pieds à La Citadelle. Je m’étonne par ailleurs que la question me soit posée, les faits ne se passent pas à La Citadelle et je ne comprends pas bien le rapport car cette scène a visiblement été tournée dans le quartier Massena à L’imprévu !Il affirme également qu'"a d’ores et déjà été lancé concernant un membre, Rémi Falize et un refus d’adhésion concernant un autre en la personne de Charles Tessier."