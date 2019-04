VIDEO. Dans les rues de Lille, des coiffeurs offrent leurs services aux sans-abri

initiative 👍🏽 💇‍♂️💇‍♀️ opération coupe de cheveux gratuite #Lille ce matin en faveur des SDF @F3nord pic.twitter.com/FuxFhm9tsp — Ali Ben (@alibenbournane) 13 avril 2019

Dans les rues de Lille, des coiffeurs ont offert leurs services aux sans-abri

Voilà des mois que Christian n'était pas allé chez le coiffeur. Autant dire quece samedi 13 avril est plutôt le bienvenu pour ce sans-domicile de 61 ans. "C'est super que des gens comme ça puissent nous couper les cheveux quand on ne peut pas", confie-t-il. MaisLes coiffeurs lillois qui ont offert leurs services aux plus démunis dans la matinée étaient aussi là pour... tout faire pour que les problèmes du quotidien s'estompent un petit peu. ". On a eu des galères et elle m'a montré que même dans cette situation, on pouvait aider les autres", affirme Julian Lab, coiffeur bénévole.Tondeuses pour la barbe, ciseaux pour les cheveux : les coiffeurs s'adaptent aux demandes. Et ici, pas de barrière,. "J'étais obligée de porter un chapeau parce que je n'en pouvais plus de mes cheveux, confie Josée, une autre sans-abri. Je suis ravie que quelqu'un me coiffe aujourd'hui".SDF et précaires étaient au coeur des toutes les attentions ce samedi matin,. Avoir des cheveux bien coupés, c'est une manière de garder une certaine hygiène.