VIDÉO. Urban Trail : le record du cinq kilomètre tombe à Lille, plus de 7000 coureurs présents

Urban Trail : le record du cinq kilomètre tombe à Lille, plus de 7000 coureurs présents



Un record mondial

Moments toujours aussi magiques avec le Trail urbain de #Lille. Une occasion unique de marier sport et culture et de (re)découvrir les lieux emblématiques de Lille: Opéra, Gare St Sauveur, Palais des Beaux-Arts, Hospice comtesse... merci aux services de la Ville et @LigueHDFA ! pic.twitter.com/UHjECKbzuS — Martine Aubry (@MartineAubry) November 9, 2019

À la découverte du patrimoine Lillois.

🏃🏻‍♂️ 5kms new World record @WorldAthletics : 13’22’’ à @lillefrance ; Folle soirée avec 7.000 🏃🏻‍♂️🏃‍♀️& 🚶‍♀️🚶‍♀️. Tous ont eu droit au tapis rouge & aux 🍟 . C’est UNIQUE, compétition, convivialité ,fête : une marque des @hautsdefrance . Welcome chez nous. pic.twitter.com/csCYo2CeTs — Philippe Lamblin (@LamblinPhilippe) November 9, 2019

10 000 coureurs l'année prochaine ?

"C'était un véritable succès populaire", tout sourire, Jean-Pierre Wattel, le directeur de la ligue d'Athlétisme des Hauts-de-France, est plutôt satisfait de cette seconde édition de l'Urban Trail de Lille. dans un premier temps, la course, chronométrée, du cinq kilomètres a vu le record du monde tomber, et ensuite, plusieurs départs de course sur dix kilomètres ont rassemblé près de 7000 personnes, coureurs et marcheurs.Le grand gagnant de cette soirée, c'est sans aucun doute le porteur du dossard numéro 7, qui a littérament explosé le record mondial en terminant la course de cinq kilomètres en seulement 13 minutes, 21 secondes et 56 centièmes. Il s'agit du Kenyan Robert Keter. il s'agit de la plus grosse performance de sa carrière. Derrière lui, ses compatriotes Gilbert Kwemoi et Stanley Waithaka (13'28'') complêtent, au coude à coude, le podium de cette édition.À partir de 20h, c'était au tour des coureurs plus amateurs de s'élancer depuis la ligne d'arrivée, pour un parcours non-chronométré de dix kilomètres. Plus de 7000 participants avaient pris place sur la ligne de départ. À titre de comparaison, ils n'étaient "que" 4000" l'année passée. Les sportifs ont ensuite découvert la ville de Lille en courant, en marchant -en se prennant en photo parfois-, le tout dans une ambiance bon enfant. pas mois de treize vagues de départs, contenant chacunes près de 500 coureurs, on lancé les inscrits pour découvrir le palais de Beaux-arts, le tripostal, ou encore la vieille-bourse...Pour l'année prochaine ? Le rendez-vous est déjà pris, comme l'affirme le directeur de la ligue d'athlétisme des Hauts-de-France, organisateur de l'événement : "On a vocation à fair egrossir cet évènement, qui rencontre un véritable succès il faut le reconnaître. L'année prochaine, on va ouvrir à 10 000 participants". En tout cas, nous, on y sera !