À Lille, la file d'attente pour les “Merveilleux de Fred” s'étire sur le trottoir

Longue file aux Merveilleux de Fred avant le réveillon

Quand tu veux avoir ton gâteau « Le Merveilleux » à #lille le 24 décembre pic.twitter.com/5uHSUXzbC2 — Lille ma ville (@Lillemaville) 24 décembre 2017

Je suis à Hellemmes je fais déjà la queue pour acheter le merveilleux au merveilleux de Fred dans le Vieux-Lille, c'est fou — Larry Buck (@Sebastien_JD) 24 décembre 2017

N'empêche j'ai traversé Lille avec un merveilleux dans les mains, la responsabilité quoi... — A (@_lexiaaaaaa) 30 août 2017

Les " Merveilleux de Fred ", victimes de leur succès ? L'enseigne spécialisée dans cette spécialité régionale, qui s'est exportée jusqu'à New York , était comble ce dimanche 24 décembre pour le réveillon :La queue a également été immortalisée et partagée sur les réseaux sociaux.Une file d'attente et un succès qui n'ont pas manqué d'inspirer certains internautes sur Twitter.