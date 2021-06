Vigilance jaune "orages" : la Ville de Lille ferme ses parcs et jardins

En raison d'une vigilance jaune "orages", les parcs et jardins, y compris le parc zoologique et la ferme pédagogique de Lille, sont fermés ce jeudi 17 juin.

Le parc zoologique de Lille fermé comme l'ensemble des parc et jardins de la ville ainsi que la ferme pédagogique suite à la vigilance jaune "Orages" ce jeudi 17 juin 2021.

Météo France a placé le département du Nord en vigilance jaune "orages" ce jeudi 17 juin. La Ville de Lille a décidé "conformément à la procédure en cas d'alerte météorologique", de fermer l'ensemble des parcs et jardins, y compris le parc zoologique et la ferme pédagogique pour la journée "afin de garantir la sécurité du public".

Il y a également une vigilance sur les cimitières de la ville qui restent toutefois ouverts. "A partir du moment où nous ne serons plus en alerte dans le département du Nord et que les services auront effectués des verifications dans chaque parc et jardin, chaque site, la réouverture peut se faire", explique la Ville qui ajoute que "s'il y a des rafales de vent, il se peut qu'il y ait quelques branchages à terre". D'où l'importance d'une inspection avant réouverture.

Toutes les villes du département du Nord ne sont pas concernées, "c'est à chaque commune de prendre sa décision, nous ne faisons que relayer le message de vigilance", explique la prefecture du Nord.