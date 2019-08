La ville de Lille accueille 24 réfugiés du navire Alan Kurdi

Appel aux dons

Vingt-quatre demandeurs du statut de réfugié ont été accueillis à Lille, a indiqué ce vendredi 23 août la mairie dans un communiqué. "Tous cherchaient à fuir leur pays en guerre et c’est tout naturellement que nous avons proposé de les accueillir" peut-on également lire.Il s'agit de jeunes, âgés de 19 à 29 ans, qui se trouvaient à bord du navire Alan Kurdi (du nom du petit garçon retrouvé mort noyé en 2015 à Bordrum, en Turqie) qui sont pris en charge par l'association La Sauvegarde du Nord.C'est loin d'être la première fois que la municipalité socialise accueille des réfugiés : il y a un an, 42 rescapés de l'Aquarius arrivaient à Lille . Fin juin, Martine Aubry s'était également dit prête à accueillir les réfugiés du navire Sea-Watch . "Je veux porter un accueil à tous ceux qui fuient la guerre" avait-elle estimé La ville de Lille a également lancé un appel aux dons, notamment de vêtements et de produits de première nécessité car "ils sont arrivés sans rien". Ces collectes se feront ce vendredi, de 12H à 17H30 puis samedi, de 9H à 12H devant l'Hôtel de Ville."Si vous souhaitez donner de votre temps, de vos compétences, de votre expérience, pour accompagner ces jeunes, nous vous remercions de vous proposer via le site de la Ville​​​​​​​" précise encore la municipalité.Des rescapés de l'Open Arms doivent également arriver la semaine prochaine.