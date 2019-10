La ville de Lille en lice pour accueillir le prochain événement Pokemon-Go

Candidature pour accueillir un Pokemon Go Fest à Lille en 2020! https://t.co/Dkvi0Tkjkt via @mesopinions_com



Les gars, signez svp!! — Adrien🍔CollectionGeek (@adrien_collec) September 15, 2019

Soutien de taille

« J’ai le plaisir de vous faire part du regard favorable de la ville quant à votre candidature auprès de Niantic, et de mon soutien dans votre démarche pour l’organisation de cet événement ludique, populaire et festif en 2020 » Martine Aubry

Les habitants de la capitale des Flandres verront-ils déferler dans les rues et les parc des centaines de dresseurs de Pokémon, smartphone à la main, en quête d’un Pokémon rare ou autre arène pour s’affronter virtuellement ? C’est en tout cas ce que souhaite Julien, un jeune étudiant lillois de 24 ans qui a déposé auprès de de Niantic, la société éditrice du célèbre jeu Pokémon GO, la candidature de Lille pour accueillir le prochain “Pokémon GO fest”.Pour arriver à ses fins, Paul, l’étudiant en commerce international à l’origine du projet a pensé à tout; il a rempli le dossier de candidature : taille des parcs, couverture internet : rien n’est laissé au hasard.Face à Lille, de nombreuses villes concurrentes ont déjà déposé leurs candidatures, mais les adeptes de la “pokémania” peuvent désormais compter sur un soutien de taille, celui de la maire de Lille, Martine Aubry.Dans une lettre adressée aux organisateurs, l’élue socialiste s’est déclarée favorable à ce que sa ville accueille l’événement, si toutefois, “les conditions et le calendrier le permettent”.