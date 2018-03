Violences présumées à la faculté de Lille : trois plaintes visant l'extrême gauche

Je viens de porter plainte contre mes agresseurs d’extrême-gauche. — Pierre-Antoine Watremez ن (@WatremezPA) 28 mars 2018

Rassemblement en réaction à de précédentes violences

Manifestation en cours

ont été déposées mardi : une par un étudiant de la fac (de droit, ndlr) pourprésents devant la fac, puis par un groupe plus important", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la préfecture."Il se reconnaîttout enpour provoquer ces militants", a ajouté cette source, précisant qu'une enquête était en cours.La deuxième plainte déposée est celle"qui a affirmé aux policiersaprès avoir émis un avis contraire au souhait des personnes présentes d'occuper la fac", selon la même source. "Je suis sorti des cours vers 18h20, je passais dans la cour de l'Université quand", explique l'étudiant, qui préfère rester anonyme."Contrairement à ceux qui étaient dehors, ceux qui m'ont agressés avaient. Apparemment plusieurs personnes sans carte d'étudiants ont pu rentrer dans l'enceinte de la fac, avec le consentement du doyen", poursuit le jeune homme, qui pointe du doigt des "".Plus tôt dans la soirée, alors que le rassemblement débutait à l'extérieur du campus, c'est Pierre-Antoine Watremez, responsable de l'UNI à Lille, qui explique avoir été agressé par un groupe de militants cagoulés."Quand je suis arrivé devant la facpuis ils m'ont sauvagement agressé", avance l'étudiant. "Ils m'ont poursuivis dans la rue d'à côté et m'ont", poursuit Pierre-Antoine Watremez.Mardi en fin d'après-midi, environdevant la faculté de droit de Lille dénonçant des violences provoquées selon eux par des militants d'ultra droite lundi soir . De brèves échauffourées ont éclaté quelque temps après le début du rassemblement, visiblementa constaté un journaliste de l'AFP.Sur demande des autorités universitaires, la DDSP (Direction départementale de la sécurité publique) a mobilisé lundi soir et mardi soir "de nombreux moyens pour sécuriser la fac puis la manifestation non déclarée dans les rues de Lille", selon la préfecture. "par ces manifestants qu'ils protégeaient", a ajouté cette source.Mercredi après-midi, une manifestation doit avoir lieu dans le centre-ville de Lille, notamment "". Pour des "raisons de sécurité", le président de l'université Jean-Christophe Camart a confié avoir demandé "de fermer cet après-midi l'université" de droit. La maire de Lille Martine Aubry avaitoù est située cette université. "Les menaces et violences d'une poignée d'identitaires contre les étudiants de la fac de droit hier soir sont intolérables et doivent être sanctionnées", a écrit l'élue socialiste sur Twitter.