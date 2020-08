En visite surprise au commissariat de Lille, Gérald Darmanin annonce l'arrivée de 60 policiers

Je suis cet après-midi aux côtés des policiers du commissariat central de Lille. Soutien sans faille à celles et ceux qui se mobilisent au quotidien pour assurer la protection des Français. Leur dévouement force le respect. pic.twitter.com/ApZwEUfFxS

Plus de caméras et des renforts policiers... Après plusieurs cas d'agressions dans certains quartiers sensibles de Lille, Martine Aubry avait demandé la mise à disposition de forces de l'ordre supplémentaires . Gérald Darmanin en visite surprise au commissariat central, semble l'avoir entendue.

Dans sa lettre datée du 29 juillet, la maire de Lille souhaite un "vrai plan de renforcement des moyens humains et matériels."

Je réitère dans un courrier à @GDarmanin, ministre de l’Intérieur, ma demande de voir l’Etat pallier enfin le déficit de moyens humains et matériels de la Police nationale à Lille et dans sa métropole, pour une action efficace contre les trafics et leurs violences insupportables. pic.twitter.com/O2jVPuTGdb