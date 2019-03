Wattignies : disparition inquiétante d'un père et son fils de 8 ans

Simon Dollet est âgé de 33 ans . Il a les cheveux rasés, les yeux marron et mesure entre 1,75 et 1,80 m. Il porte un bouc noir et, le jour de la disparition, portait un jean, des rangers noires, un manteau noir et un sac de randonnée.

. Il a les cheveux rasés, les yeux marron et mesure entre 1,75 et 1,80 m. Il porte un bouc noir et, le jour de la disparition, portait un jean, des rangers noires, un manteau noir et un sac de randonnée. Selim Dollet est âgé de 8 ans. Il a les cheveux noirs, courts et bouclés. Il a des yeux marron est est de corpulence normale. Le jour de sa disparition, il portait un survêtement bleu, un manteau mi-long vert-kaki et des baskets noires.

Ils n'ont plus donné de nouvelles depuis ce mardi 26 mars 2019., ont disparu et font l'objet d'un appel à témoins lancé par laIls onté été vus pour la dernière fois à, près de Lille (Nord). Selon le communiqué de la police, l'homme et son enfant pourraient se trouver à Riantec (Morbihan).La police cherche à collecter des information pour les retrouver. Voici leur signalement :Si vous avez des informations, contactez leau : 03 20 62 99 85 (heures de bureau) ou au 03 62 59 83 63 (24h/24).