Wattignies : le garçon de 8 ans disparu retrouvé dans les Pyrénées, son père placé en garde à vue

Simon D., et son fils de 8 ans, Selim, ont été retrouvés sains et sauf par la police dans le sud de la France Ils n'avaient plus donné de nouvelles depuis le mardi 26 mars 2019. Suite à leur disparition, la police nationale du Nord avait lancé un appel à témoin.



Vus pour la dernière fois à Wattignies, dans la métropole lilloise, le père et son fils étaient susceptibles de se trouver à Riantec, dans le Morbihan. C'est finalement à près de 1000 kilomètres de là qu'ils ont été retrouvés : à Argelès-sur-Mer, près de Perpignan (Pyrénées-Orientales).



"Ils sont en bonne santé. interpellé, le père a été placé en garde à vue. L'enfant va être remis à sa mère" a précisé le parquet de Lille.