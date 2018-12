Disparition inquiétante à Wavrin : toujours aucune nouvelle de Yolan, 17 ans

Gros moyens de recherche

Gendarmerie d'hallennes lez haubourdin Tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver le jeune Yolan âgé de 17 ans disparu le 15 décembre 2018 à 22h30 sur la commune de Wavrin. Équipe cynophile, brigade fluviale et nautique, battues...

un adolescent de 17 ans, n’a plus donné signe de vie depuis ce samedi 15 décembre. Où est-il ? Sa mère et sa grand-mère se posent la question et a alerté les gendarmes dès dimanche matin vers 2h.Le jeune homme devait rentrer chez lui à, dans les Weppes, près de, vers 22h. Le téléphone portable du jeune homme n'a plus "borné" à partir de 23 heures.La gendarmerie lance un appel à témoins pour disparition inquiétante. Toute personne pouvant disposer d’informations concernant ce jeune homme ou cette disparition est invitée à contacter le « 17 » ou la brigade d’au 03 20 07 17 03."Équipe cynophile, brigade fluviale et nautique, battues mises en place par les gendarmes de notre brigade ainsi que les militaires du psig, nous explorons toutes les pistes", expliquent les gendarmes qui ont notamment cherché dans laLe soir de sa disparition, Yolan portait un jogging noir, une veste de survêtement noire de marque Lacoste avec une capuche grise.