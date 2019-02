Wavrin : environ 300 personnes pour la marche blanche en hommage à Yolan Delannoy

300 personnes sont venus rendre hommage à Yolan Delannoy, ce samedi matin. / © France 3 Nord

Des roses blanches ont été déposées sur la Deûle, là où le corps de Yolan Delannoy a été retrouvé. / © France 3 Nord



Aucune piste pour le moment privilégié

Marche blanche pour Yolan Delannoy

À l'appel de la famille de Yolan Delannoy,sous la pluie et dans le froid,pour un hommage à l'adolescent de 17 ans retrouvé mort fin janvier.Lors de la marche blanche, des roses blanches ont été jetées dans le canal de la Deûle, où le corps de l'adolescent avait été retrouvé le 21 janvier dernier.Yolan Delannoy avait quitté le domicile familial à Wavrin, près de Lille, le 15 décembre dernier; et n'avait depuis plus donné signe de vie. La gendarmerie avait ouvert une enquête pour "disparition inquiétante" et dépêché d'importants moyens de recherche sur les communes avoisinantes. La brigade nautique de Calais, appuyée par les brigades fluviales de Douai et de Noyon, avaient également sondé la Deûle.Depuis que le corps de Yolan a été retrouvé le 21 janvier dans la Deûle, une information judiciaire a été ouverte.