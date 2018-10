Line Renaud, en dédicace à Lille le 24 novembre, pour son livre sur ses années Las Vegas

Line Renaud - Mes années Las Vegas

Line Renaud - Mes années Las Vegas

Robe scintillante, costume à plumes, yeux bleus de biche le nouveau livre de Line Renaud la montre aux couleurs du "show business" américain. En 1963, la jeune femme cède alors aux sirènes US et s'envole pour Las Vegas, où elle est engagée comme meneuse de revue dans un casino.. " J'ai retrouvé ce passé, tout à fait par hasard en trouvant une vieille boîte de photos dans la cave" explique la chanteuse. "En plus toutes ces photos étaient prises par mon maridonc ça m'a fait remonter une chaleur. Du bonheur, du bonheur..."C'est effectivement sQuand il ne lui écrit pas des chansons, le compositeur photographie la jeune femme. "C'est un regard amoureux et admiratif" lance un intervenant et non sans humour Line Renaud en pleine dédicace répond "j'ai trouvé qu'il photographiait beaucoup mes jambes."devant le Caesar Palace à Las Vegas, l'un des casinos les plus célèbres des Etats-Unis.Son album de souvenirs devrait à coup sûr séduire ses fans, notamment nordistes.Line Renaud ira à leur rencontre