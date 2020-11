Line Renaud, "en pleine forme", réagit avec humour à la publication par erreur de sa nécrologie

Cette annonce précoce nous a fait éclater de rire Pirate et moi ! Comme vous le voyez, je me porte très bien ! 💋❤ Line https://t.co/uderWtjCBY pic.twitter.com/QFciQG49Bc — Line Renaud (@linerenaud) November 16, 2020

Oui et je suis en pleine forme !!! 😉 J'ai encore tellement de projets à mener que, le moment venu, ce texte ne sera plus du tout à jour ! 😘 https://t.co/vkgTuBbNQC — Line Renaud (@linerenaud) November 16, 2020

Un incident technique

RFI présente ses excuses pour la publication involontaire de plusieurs nécrologies sur son site https://t.co/GvKuLbNzKb Un problème technique a entraîné la publication de nombreuses nécrologies sur notre site. Nos équipes techniques sont mobilisées pour rectifier ce bug majeur. — RFI (@RFI) November 16, 2020

Elle a "éclaté de rire" à l'annonce de sa mort. Line Renaud a réagi sur son compte Twitter suite à la publication involontaire de sa nécrologie, au milieu d'une centaine d'autres, sur le site internet de RFI le 16 novembre."Comme vous le voyez, je me porte très bien !" a réagi la "Mademoiselle from Armentières" en posant avec son chien Pirate.Dans le brouillon d'article, intitulé "Disparition de Line Renaud, vedette populaire et mère du Sidaction" et mis à jour en août 2019, on pouvait également lire : "Tour à tour chanteuse, meneuse de revue, comédienne, Line Renaud s'est éteinte le XXX à l’âge de XX".La Nordiste de 92 ans a précisé, dans un second tweet, qu'elle avait "encore tellement de projets à mener que, le moment venu, ce texte ne sera plus du tout à jour !"​​​​​​​Elizabeth II, Lionel Jospin, Laurent Fabius, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Yoko Ono ou encore Brigitte Bardot... Beaucoup de personnalités françaises ou non n'ont pas été épargnées par ce que RFI a décrit, dans un message d'excuses , comme un "problème technique"."Malheureusement, ce lundi 16 novembre 2020 en fin de matinée, une centaine de ces nécrologies ont été publiées par erreur sur le site rfi.fr ainsi que sur plusieurs plates-formes partenaires (Google, Yahoo!, MSN, Flipboard…)", peut-on lire sur le site d'informations internationales. "Cette publication est, bien entendu, involontaire. Elle est due à un incident technique, lié à la migration du site de RFI vers un nouvel outil de publication de ses contenus. Ces articles ont donc été publiés sous forme de brouillons sans aucune intervention éditoriale."Line Renaud, de son côté, multiplie en effet les projets : après avoir publié le récit de sa vie dans En toute confidence (éditions Denoël), la grande dame du Nord a également tourné dans le film policier Meutres dns les trois vallées , pour France 3.