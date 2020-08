Nord : des centaines de produits périmés, sous emballage, abandonnés dans la forêt de Mormal

Des produits périmés depuis fin mai

Plusieurs tas de produits périmés, principalement de la marque Carrefour, ont été découverts dans la forêt de Mormal, dans l'Avesnois, dimanche soir, poussant l'association Forêt Mormal Agir à déposer plainte à la gendarmerie d'Avesnes-sur-Helpe.Boîtes de champignon, sandwich, pâtes, surgelés, briques de boisson ou encore une centaine de boîtes de tapenade, les produits sont toujours sous emballage et sont pour certains périmés depuis fin mai, "l'équivalent d'un gros berlingot", estime Benoît Tomsen, président de Forêt Mormal Agir."C'est un membre de l'association qui m'a prévenu dimanche soir", explique-t-il, ajoutant s'être rendu sur place le lendemain. Là, il prend des photos et les publie sur la page Facebook de l'association . "J'ai prévenu Carrefour via son community manager", sur les réseaux sociaux. "Il a répondu très vite et fait remonter ça à sa hiérarchie".La plainte a été déposée ce mardi matin pour dépôt d'objet ou d'ordures transportés à l'aide d'un véhicule dans un lieu non autorisé. L'origine de ce dépôt est pour l'heure inconnue, mais le président de Forêt Mormal Agir s'interroge sur la chaîne de transformation des déchets à partir des invendus.Le groupe de distribution va mener sa propre enquête en traçant les produits incriminés. "Carrefour a demandé le plus possible de code-barres pour pouvoir identifier les produits", poursuit Benoît Tomsen, rassuré par la réactivité du groupe.Les dépôts sauvages ne sont pas rares, dans la forêt de l'Avesnois : "On retrouve parfois des meubles, on a organisé trois fois des opérations de collecte de déchets où on a trouvé des cannettes, des cartons ou des poubelles, mais ÇA, jamais !"Le président de Forêt Mormal Agir juge en tout cas cet acte "totalement intolérable". "C'est la dernière forêt dans le Nord où il y a des cerfs sauvages, et même des sangliers. Si un animal tombe dessus, il peut chercher à les manger alors qu'il y a du plastique !" Ce mardi matin, les tas n'avaient pas encore été retirés afin de permettre à a la gendarmerie de faire les constatations sur place. Ils devraient l'être dans les heures qui viennent.La députée du Nord Anne-Laure Cattelot, interpellée sur Twitter, a également réagi en qualifiant ce dépôt de "honte", ajoutant : "J'espère que les auteurs seront rattrapés par la justice et condamnés comme pour les trop nombreux actes de dépôts sauvages, amiante, gravats en forêt..."​​​​​​​La forêt domaniale de Mormal est le plus grand massif forestier du Nord, avec 9 163 hectares de superficie.