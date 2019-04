Loi sur l'école et réforme du bac : les enseignants à nouveau dans la rue

Lille : Yves-Marie Jadé (Snuipp FSU) explique son opposition à la réforme de Jean-Michel Blanquer

"Stop au chamboule tout"

Plusieurs milliers de profs ont défilé à Paris, et quelques centaines dans d'autres villes, notamment des professeurs d'écoles maternelles et élémentaires.. Selon le ministère de l'Education, 15% des instits n'ont pas fait classe jeudi, 25% selon le premier syndicat du primaire, le SNUipp-FSU.Ce syndicat note dans son décompte de grosses disparités régionales : 70% de grévistes à Paris, 50% en région parisienne, 40% à Toulouse et Nantes etc. Le rectorat de Paris indique de son côté 37% de grévistes dans les écoles de la capitale. La mobilisation des professeurs du secondaire était moindre: un peu plus de 4% au niveau national, selon la rue de Grenelle. Les syndicats des enseignants en collège et lycée protestent contre la réforme du lycée et du bac, et réclament des ajustements et un report de sa mise en oeuvre (prévue pour la rentrée prochaine).Plusieurs points, qui concerne essentiellement le primaire, suscitent l'inquiétude de la communauté éducative, dont la création d'"établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux" (EPSF), explique. Cette nouvelle organisation fait craindrepuisque le texte indique que le chef d'établissement "exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d'école", assisté d'adjoints "dont un au moins est chargé" du premier degré.Les syndicats et enseignants y voient, et la disparition des directeurs d'école, lien entre les familles, les élus et l'école. Ils ont manifesté samedi dernier dans plusieurs villes de France et organisé une grève le 19 mars, très suivie.Les défilés de ce jeudi ont rassemblé moins de monde que samedi dernier, où 36 000 manifestants avaient battu le pavé en France selon le ministère de l'Intérieur. Jeudi, ils étaient 200 à Toulon, quelques centaines à Bordeaux, 500 à Clermont-Ferrand, quelques dizaines à Lille..., des pancartes brandies par les manifestants proclamaient : "Stop au chamboule tout" ou "loi Blanquer, la confiance ne se décrète pas".Le ministretente depuis plusieurs jours de calmer ces inquiétudes. Il reçoit les syndicats, avant l'arrivée du projet de loi devant le Sénat (en mai), et a écrit aux enseignants, puis aux directeurs d'école. Dans sa lettre aux directeurs, le ministre déclare que les EPSF dépendront de "l'accord de la municipalité et du conseil d'école" et reposeront donc sur leD'autres points du projet de loi suscitent l'inquiétude des syndicats : l'qui se traduit par une dépense supplémentaire des communes au profit des maternelles privées, ou la