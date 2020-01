Lomme : l'acteur américain Robert Downey Jr (“Iron Man“) au Kinepolis ce mardi pour présenter ”Le Voyage du Dr Dolittle”

Robert Downey Jr et son personnage d'Iron Man. / © MAXPPP

Le Voyage du Dr Dolittle

L'engouement est déjà palpable ce mardi matin, aux abords du Kinepolis de Lomme. "Il y a des gens qui attendent déjà derrière les barrières", s'enthousiasme Anne-Sophie Le Guiader, directrice commerciale du multiplexe.Ce mardi soir, le Kinepolis déroule le tapis rouge pour l'une des plus grandes stars hollywoodiennes du moment : Robert Downey Jr, 54 ans, popularisé par son rôle d'Iron Man, le super héros milliardaire en armure dorée, dans la saga "Avengers" (Marvel). Le dernier volet, "Avengers : Endgame", sorti l'an dernier, est devenu le plus grands succès commercial de tous les temps, avec près de 2,8 milliards de dollars de recettes dans le monde.L'acteur vient cette fois présenter un tout autre film en avant-première : "Le Voyage du Dr Dolittle", réalisé par Stephen Gaghan. Il s'agit d'une nouvelle adaptation des aventures de ce célèbre personnage, capable de dialoguer avec des animaux, créé par l'auteur anglais Hugh Lofting, au début du XXsiècle. Eddy Murphy l'avait incarné il y a une vingtaine d'années, dans une version plus contemporaine.Robert Downey Jr est attendu au Kinepolis aux alentours de 18h ce vendredi soir. "On conseille aux spectateurs de venir dès 17h30", indique Anne-Sophie Le Guiader. La star sera accompagnée sur le tapis rouge par deux jeunes comédiens du film, Carmel Laniado et Harry Collett. Une séance de dédicaces est prévue et ils iront ensuite présenter le film dans deux salles du multiplexe.Le tapis rouge et la présentation des comédiens sera diffusée en direct dans trois autres salles que le cinéma a décidé d'ajouter pour cette avant-première, face à l'engouement suscité par la venue de Robert Downey Jr. "Les places pour les deux grandes salles sont parties en à peine 9 minutes", rappelle Anne-Sophie Le Guiader.Habitué aux avant-premières de films français et à voir défiler tout le gotha du cinéma hexagonal, le Kinepolis de Lomme, plus grand multiplexe de France, reçoit plus rarement des stars hollywoodiennes : en 2006, il avait reçu Denzel Washington pour "Déjà Vu" ; en 2009, il avait déroulé le tapis rouge pour les acteurs de "Fast & Furious 4", dont Vin Diesel, Michelle Rodriguez et le regretté Paul Walker ; en 2015, Zac Efron et Emily Ratajkowski étaient venus présenter "We Are Your Friends".