Une bagarre a éclaté vendredi soir vers 23h50, dans une salle obscure du Kinépolis à Lomme. Deux policiers présents, mais qui n'étaient pas en service à ce moment-là, ont voulu s'interposer entre les six protagonistes de la rixe, a-t-on appris ce lundi de la sécurité publique du Nord.

Jeunes majeures

Après avoir décliné leur qualité de policiers, ils ont été pris à partie par deux jeunes femmes. Un agent a été griffé au visage, mordu, et a reçu des coups de pied. Son collègue n'a reçu, quant à lui, "que" des coups.



Des équipages de la police nationale dépêchés sur place ont pu maîtriser les belligérantes, les ont interpellées, et les ont placées en garde à vue. Elle sont âgées de 18 et 19 ans.