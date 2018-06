Lomme : en pleine nuit, des ados surpris en train de voler de la lessive

S'agissait-il d'un défi ou d'un vol de necessité ? L'objet de ce vol est en tout cas étonnant. Dans la nuit de lundi à mardi, vers minuit et demi, des policiers de la BAC et de la brigade canine interpellent quatre adolescents rue Lavoisier, à Lomme.



Les jeunes gens, deux filles et deux garçons âgés de 14, 15 et 17 ans viennent d'entrer par effraction dans l'entrepôt des supermarchés Match, situé rue de la rotonde. Leur butin ? Quelques boissons et... de la lessive.



Ils ont préalablement coupé le grillage pour pouvoir s'introduire sur les lieux. Les quatre adolescents ont été placés en garde-à-vue.