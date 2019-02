Lomme : la voiture d'un jeune myopathe détruite par un incendie, une cagnotte est ouverte

"Retrouver sa liberté"

Depuis le 13 février dernier,, trentenaire, ne peut plus se déplacer.sur le parking du foyer d’accueil médicalisé où il vit, à Lomme.Une autre voiture a été détruite par le feu, et une troisième lourdement endommagée.directement par les parents de Jean-Baptiste.de façon à ce que leur fils, atteint de myopathie, puisse se déplacer en toute autonomie.. Il raconte par exemple son, en 2016. Plus de 2000 kilomètres sur trois mois. En 2018, il a ainsiet. Avec l’aide de ses 14 coureurs, il a plié les 42km en 4h36.S’il aime relever des défis, il explique vouloir. Il est d’ailleurspour donner de l’espoir à ceux qui souffrent de la même maladie.avaient été déboursés à l’achat du Kangoo, en 2001.. Il a lancé une cagnotte en ligne pour en financer une partie, et « retrouver sa liberté ». En 10 jours,ont été rassemblés grâce aux dons.