Le LOSC, 4e de Ligue 1, "retrouve la réalité" du championnat selon Galtier

n'a pas caché son énervement, dimanche, après la défaite de son équipe à), pointant du doigt une forme dede ses joueurs. Se voient-ils déjà trop beaux ? "Ce manque de détermination est très agaçant, très rageant", avait dénoncé le coach, qui avait mis cela en partie sur le compte de la jeunesse de son effectif.Leest tombé dude Ligue 1 le week-end dernier, où il a longtemps occupé la, en dauphin de l'intouchable Paris-Saint-Germain. "Je veux que tout le monde soit vigilant pour que le groupe garde cet état d'esprit et ne tombe pas dans une situation où on pense "catastrophique", parce qu'on a perdu deux places au classement. La réalité des choses, c'est que la 2e place était une drôle et agréable surprise. On revient dans la réalité de ce que va être notre championnat", a déclaré Galtier ce jeudi en conférence de presse."Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se battre pour rester le plus haut possible, le plus longtemps possible. Je veux surtout que mes joueurs ne perdent pas cette envie de jouer ensemble, de se battre ensemble", a-t-il ajouté.Cela fait depuis fin octobre et une victoire face àque Lille n'a pas connu le succès. Une élimination en Coupe de la Ligue et un nul face à, et deux défaites à Paris et sur la Côte d'Azur ont enrayé la dynamique du LOSC.Samedi (17h), c'est face à, en forme, que les Dogues vont tenter de se relancer à. Lyon, nouveau dauphin du PSG. "Ils sont sur une série d'invincibilité assez longue, depuis 14 ou 15 matchs... et pour avoir un résultat positif, il faudra sortir un très grand match, prévient l'entraîneur lillois. On va avoir affaire à un adversaire de niveau Champion's League, de très haut niveau. Je suis confiant... que mes joueurs vont faire un match complet, total"."Ce qui fait la force du LOSC, c'est de bien défendre tous ensemble pour, après, bien attaquer. Dans l'autre sens, ce n'est pas notre point fort", analyse Christophe Galtier. Un principe fondamental que ses joueurs devront appliquer dès samedi, avant de se rendre la semaine suivante sur la pelouse de, qui en aussi profité le week-end dernier pour doublerau classement.