LOSC-Ajax en Ligue des Champions : les Dogues entre infime espoir et soif d'expérience

Les joueurs de l'Ajax ont pris l'Eurostar ce mercredi pour rejoindre Lille. / © Koen Van WEEL / ANP / AFP

"Notre limite, c'est l'expérience"

Le LOSC, qui ne compte qu'un point après quatre rencontres, est déjà éliminé de la course aux 8de finale et il faudrait un improbable concours de circonstances pour terminer troisième du groupe H, synonyme de 16de finale de C3. En effet, pour ne pas finir derniers de leur poule, les Nordistes doivent battre l'Ajax mercredi, s'imposer sur la pelouse de Chelsea dans deux semaines, et compter sur deux victoires de Valence, à Mestalla contre les Londoniens mercredi et à Amsterdam lors de la dernière journée.Peu de gens au club ou au sein des supporters croient en ce scénario invraisemblable, et l'objectif face aux Bataves sera avant tout de faire bonne figure et de tenter de décrocher un succès de prestige. "Il faut être lucide. On va essayer de montrer un beau visage, de faire le maximum et surtout de remporter le match à domicile qui serait représentatif de notre envie de bien faire", avait déclaré le milieu lillois Benjamin André après la débâcle à Valence (4-1) début novembre lors de la précédente journée.En Espagne, les Dogues avaient réalisé un bon match et menaient au score jusqu'à l'heure de jeu, avant de craquer après l'égalisation valencienne sur penalty. Toutes les rencontres du LOSC se suivent et se ressemblent cette saison sur la scène européenne. Les Nordistes, qui retrouvaient la C1 sept ans après leur dernière participation, montrent de belles choses, mais ils se font punir sur des petites erreurs."Sur les deux confrontations contre Valence (1-1 à l'aller, 4-1 au retour), on a montré qu'on pouvait rivaliser. Après, le football de haut niveau, ça se joue sur des détails. Il faut être décisif dans les deux surfaces, ce qu'on n'a pas su faire ni au match aller, ni ce soir", avait déploré le milieu Benjamin André.Le constat avait été le même lors des défaites à Amsterdam (3-0) et contre Chelsea (2-1) : la jeune équipe lilloise, dont presque tout l'effectif découvre la Ligue des champions, manque cruellement d'expérience à ce niveau et paie cher pour apprendre. "Notre limite, c'est l'expérience. Ces rencontres (européennes) doivent nous permettre de gagner en expérience, de nous améliorer dans beaucoup de secteurs", avait souligné l'entraîneur Christophe Galtier à Valence.En manque de confiance en Championnat où il n'a pris que six points lors de ses sept derniers matches, le LOSC va pouvoir mesurer face à Amsterdam s'il a progressé ces deux derniers mois. "Si on pouvait finir devant notre public par un match très positif face à l'Ajax, ce serait bien", souffle Galtier. Pour titiller le demi-finaliste de la précédente édition, qui sera privé de ses deux défenseurs centraux titulaires, les Dogues vont devoir être efficaces et surtout montrer qu'ils ont appris de leurs erreurs passées.