Le LOSC annule un match amical à Valladolid à cause d'un souci d'avion

En attendant le vol pour Valladolid, c'est petit-déjeuner et jeu de société pour nos Dogues pic.twitter.com/PaxLim9TiX — LOSC (@losclive) 15 novembre 2018



Problème de certification de l'avion

En cette période de trêve internationale, le LOSC avait programmé un match amical ce jeudi en Espagne contre le, club récemment racheté par l'ex-star du football brésilien, Ronaldo. Le coup d'envoi devait être donné à 18h30 au Stade José-Zorrilla... mais la rencontre a finalement été annulée."En raison des conditions météorologiques, l’avion affrété pour les joueurs du LOSC dans le but de se rendre à Valladolid (...) n’a pu décoller", explique le LOSC dans un communiqué . "L’horaire d’un prochain décollage n’ayant pu être garanti, le LOSC se trouve dans l’incapacité d’effectuer ce déplacement et a dû prendre la décision, d’un commun accord avec le club de Valladolid, d’annuler la rencontre.". "Il y avait du brouillard, mais tous les avions aujourd'hui ont décollé et atterri normalement, sauf le leur", nous a répondu son directeur Jean-Christophe Minot. Selon lui, l'avion affrété par le club nordiste est resté bloqué à l'aéroport d'Albert-Picardie carnécessaire pour décoller et atterrir sous un épais brouillard. Le LOSC a décidé ensuite de louer à un autre appareil qui se trouvait au Bourget, en région parisienne, mais ce dernier est arrivé trop tard pour permettre à l'équipe de jouer en début de soirée en Espagne.Ce n'est pas la première fois que pareille mésaventure arrive au LOSC. "Ils ont déjà eu le même souci il y a quelques années", se souvient le directeur de Lille-Lesquin. "De mémoire, c'était pour aller jouer un match à Minsk, en Biélorussie."