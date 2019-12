LOSC : après son malaise mardi, Victor Osimhen sera apte à jouer samedi contre Monaco

"Il souhaite jouer"

Christophe Galtier (LOSC) : "Nous avons le feu vert pour qu'Osimhen puisse jouer" contre Monaco

Images d'Emmanuel Quinart

Plus de peur que de mal pour Victor Osimhen ! Mardi soir, alors qu'il venait d'inscrire le premier but du LOSC en 8de finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco, le jeune buteur nigérian a été pris d'un malaise sur le terrain , ce qui lui a valu d'être immédiatement hospitalisé dans la Principauté. Mais les médecins n'ont décelé aucune anomalie."Victor est rentré hier (jeudi NDR) de Monaco après avoir passé pendant 48 heures toute une batterie d'examens poussés", a indiqué son entraîneur, Christophe Galtier, ce vendredi en conférence de presse, à Luchin. "Les examens qui ont été faits ont montré que Victor était apte et opérationnel à jouer dès demain (samedi NDR). Il a tout simplement été victime d'un malaise vagal".Un malaise vagal est lié à une suractivité du nerf vague habituellement en charge de ralentir le rythme cardiaque. Il peut entraîner une brève perte de connaissance. Bien qu'impressionnant, il est bénin et peut arriver à tout le monde, y compris à de jeunes sportifs en bonnne santé."Après il faut toujours chercher les raisons d'un malaise vagal", a poursuivi le coach lillois. " Je ne suis pas docteur, mais on peut avoir quelques explications sur le fait que Victor se mettait une énorme pression depuis un certain moment, sur le fait de pouvoir marquer à l'extérieur. Quelques minutes avant son but, il avait eu une très belle situation, très favorable, il a dû sûrement s'énerver. Une fois qu'il a marqué, il a eu quelque part une excitation, un soulagement qui a engendré un malaise vagal. Bien évidemment, il fallait prendre beaucoup de précautions et faire tout un bilan. Il a eu un bilan très poussé sous les 48 heures. Et aujourd'hui, nous avons le feu vert pour qu'il puisse jouer. Et il souhaite jouer."Christophe Galtier a ajouté que Victor Osimhen s'était entraîné "de façon normale" ce vendredi matin. Meilleur buteur du LOSC cette saison avec 12 réalisations toutes compétitions confondues, le jeune attaquant de 20 ans pourra donc être aligné samedi soir pour affronter une nouvelle fois Monaco au Stade Louis-II, mais en Ligue 1 cette fois.