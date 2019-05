Le LOSC, assuré de terminer sur le podium de la Ligue 1, a déjà un pied en Ligue des Champions

Un pied en Ligue des Champions

Avant même d'affronter Bordeaux dimanche au Stade Pierre-Mauroy, le LOSC a sécurisé sa place sur le podium final de la Ligue 1 2018-2019. Les Dogues peuvent remercier pour cela Montpellier, vainqueur vendredi soir de son déplacement à Saint-Etienne (0-1), en match avancé de la 36et antépénultième journée.Les Stéphanois, 4, restent bloqués à 62 points, soit 7 de moins que le LOSC. Vu qu'il ne leur reste plus que deux matches à jouer et un maximum de 6 points à prendre, ils ne peuvent plus, mathématiquement, rejoindre le club nordiste.Après avoir frôlé la relégation la saison dernière, Lille finit donc dans le top 3 de la Ligue 1, une première depuis cinq ans. Ce résultat signifie également que le LOSC jouera au minimum le 3tour de qualification de la Ligue des Champions qui débouche ensuite sur les barrages d'accession à la phase de groupes.Pour se qualifier directement pour la plus prestigieuse (et lucrative) des compétitions européennes, les hommes de Christophe Galtier devront conserver leur 2place face à Lyon, 3avec 6 points de retard.Toutefois, l'issue de la prochaine finale de la Ligue Europa, le 29 mai, entre Chelsea et Arsenal pourrait permettre au 3du championnat de France d'accéder directement à la Ligue des Champions, sans passer par le tour préliminaire.Il faudrait pour cela que Chelsea l'emporte. Les Blues seraient alors doublement qualifiés pour la Ligue des Champions : grâce à leur victoire en Ligue Europa et grâce à leur classement dans le top 4 du championnat d'Angleterre d'ores-et-déjà assuré. Ils libéreraient ainsi une place pour un pensionnaire de Ligue 1. Une raison de plus d'encourager l'ex-Dogue Eden Hazard qui disputera cette finale avec Chelsea.