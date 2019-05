Le LOSC bat Bordeaux et valide son billet pour la Ligue des Champions

⚽️ #LOSCFCGB

🎉 L'explosion de joie de Christophe Galtier et de ses joueurs après leur victoire face à Bordeaux !

💬 "Semaine après semaine vous êtes devenus de grands joueurs" pic.twitter.com/imEYS0Z0JH — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) 12 mai 2019

LOSC-Bordeaux (1-0)

Commentaire de Mathilde Verron (Images BeIn Sports)

#LOSCFCGB - Grâce à ce but de Loïc Rémy, le @losclive s'impose 1-0 face aux @girondins.

Loin de leurs standards habituels, les lillois ont su faire le dos rond quand il le fallait pour prendre 3 points précieux dans cette quête de la deuxième place ! pic.twitter.com/RQKXp3nzyZ — Alexandre Riotte (@Alex_Riotte) 12 mai 2019

Les supporters lillois célébrant la 2e place de leur club ce dimanche au Stade Pierre-Mauroy. / © DENIS CHARLET / AFP

⚽️ #LOSCFCGB

🗨️ Christophe Galtier : "Tellement fier d'avoir fait grandir ces joueurs et d'en avoir fait une belle équipe" pic.twitter.com/pO8pmKUxnv — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) 12 mai 2019

Gerard Lopez en plein question-réponse avec les journalistes. Et puis... 😂 pic.twitter.com/NmWUWrcZSy — LOSC (@losclive) 12 mai 2019

"Vous avez fait le taf ! Semaines après semaines, vous êtes devenus des vrais joueurs, des grands joueurs ! Et nous le staff, on est fier de vous. On y est les gars !", a lancé Christophe Galtier à son équipe après le coup de sifflet final au Stade Pierre-Mauroy.A l'heure de sécuriser leur billet pour la Ligue des Champions, les Dogues n'ont pas tremblé face à Bordeaux.Le LOSC a maîtrisé son match, en prenant l'avantage à la 27minute de jeu avec une très belle combinaison sur coup franc entre Jonathan Ikoné et Loïc Rémy auteur de son 6e but de la saison.Le LOSC compte désormais 9 points d'avance sur Lyon qui se déplace à Marseille ce dimanche soir. Même si le club rhodanien s'impose contre l'OM et remporte ses deux derniers matches, cela ne suffirait pas pour déloger les Dogues de la 2marche du podium derrière le PSG. Car Lille compte une différence de buts nettement plus favorable que l'OL ne pourra pas combler lors de ses trois derniers matches (+32 contre +15 pour Lyon), sauf improbable cataclysme.Après avoir frôlé la relégation l'an dernier, le LOSC réalise sa meilleure saison depuis le titre de champion de France décroché en 2011. Les Lillois retrouveront la saison prochaine la prestigieuse Ligue des Champions, une compétition qu'ils n'ont plus joué depuis l'exercice 2012-2013 (élimination en phase de groupe).Une excellente nouvelle sur le plan sportif mais aussi sur le plan financier puisqu'une qualification directe pour la Ligue des Champions va apporter 30 à 40 millions d'euros de recettes supplémentaires minimum au club nordiste.Gerard Lopez, le président et propriétaire du LOSC, pourra donc savourer la petite douche que ses joueurs lui ont imposée pour célébrer cette qualification !