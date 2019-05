LOSC : Boubakary Soumaré, un talent en pleine éclosion

Christophe Galtier (LOSC) s'exprime sur l'éclosion de Boubakary Soumaré



"Il a su être patient"

Le premier but de Boubakary Soumaré en Ligue 1 contre Lyon

Libéré pour le Mondial U20 ?

Boubakary Soumaré avec des jeunes supporters du LOSC à Luchin. / © Frédérik Giltay / France 3 Nord Pas-de-Calais

Formé au Paris Saint-Germain, le milieu de 20 ans avait refusé d'y signer un contrat professionnel. Une opportunité saisie par Lille et son conseiller sportif Luis Campos, qui ont pu mettre la main sur ce talent très convoité à l'été 2017.International français dans toutes les catégories de jeunes, Soumaré a longtemps eu du mal à faire sa place dans le Nord. Barré par la présence de nombreux milieux (Bissouma, Amadou, Maia, Mendes) et peu convaincant lorsqu'il avait du temps de jeu, il a vécu une première saison dans l'ombre, avec seulement trois titularisations en championnat.L'exercice en cours, bien meilleur pour son équipe, s'est avéré encore plus frustrant sur le plan personnel. L'entraîneur Christophe Galtier a installé un système en 4-2-3-1 qui ne laisse que deux places dans l'entrejeu et les titulaires, Thiago Mendes et Xeka, ont enchaîné les performances de très haut-niveau.La blessure du second aux ischio-jambiers contre Paris il y a un mois a fini par ouvrir la porte au Francilien. Titularisé pour la première fois de la saison à Toulouse, il a apporté plus d'impact que Thiago Maia, qui le devançait jusque-là dans la hiérarchie des remplaçants.Après ce match encourageant, il a confirmé la semaine suivante face à Nîmes, où il a été l'auteur d'une passe décisive, puis à Lyon, où il a inscrit son premier but chez les pros. "Il a su être patient et se remettre en question quand il avait eu des opportunités et ne les avait pas saisies. L'exposition du match de Lyon a fait découvrir ses caractéristiques aux téléspectateurs, et il a sorti une grande performance, mais on n'est pas surpris", a noté son entraîneur vendredi en conférence de presse.Faute de pouvoir aligner son joueur avec la réserve, qui joue souvent le même jour que l'équipe première, Galtier devait se résoudre à le laisser sur le banc, quitte à freiner son développement. Enfin lancé, Soumaré commence à confirmer tous les commentaires élogieux qui l'entourent. Supervisé par plusieurs grands clubs étrangers, il possède tous les atouts du milieu axial moderne : puissance (1,88 m pour 82 kg), endurance et bonne qualité de passe."Il a eu, entre guillemets, du "retard à l'allumage" l'an dernier mais il était encore en formation et on attendait des choses de lui dans un contexte très difficile", a ajouté Galtier. "Il a compris depuis quelques mois l'exigence qu'imposait le haut-niveau."International des moins de 20 ans, Soumaré doit normalement disputer la Coupe du monde de sa catégorie cet été. Mais la compétition débute pour la France le 25 mai, c'est-à-dire le lendemain de la dernière journée de Ligue 1. Or Lille, qui ne retrouvera pas Xeka d'ici-là, ne veut pas lâcher un titulaire pendant le sprint final.Galtier a cependant ouvert une porte: si le LOSC valide rapidement sa deuxième place, et que la fin de saison est sans enjeu, il libérera le joueur. Une victoire face à Bordeaux, qui assurerait à 99% une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions, même en cas de succès de Lyon à Marseille, contenterait donc tout le monde. Et pourrait permettre à Soumaré de confirmer son éclosion.