LOSC : Christophe Galtier en mission redressement

Après l'ère Bielsa, l'ère Galtier : l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne a été officiellement intronisé par les dirigeants de Lille vendredi, avec la délicate mission de redresser une situation sportive compliquée. - France 3 Nord Pas-de-Calais - Ambrine Bdida, Morgan Plouchart, Jean Vlasseman

"Très grand coach"

Stage en Espagne

Christophe Galtier est devenu officiellement le nouvel entraîneur du LOSC ce vendredi. L'homme de 51 ans, qui avait quitté les Verts l'été dernier, s'est dit "très heureux" d'arriver au LOSC, qu'il a fréquenté en tant que joueur pendant trois saisons, entre 1987 et 1990."Il n'y a pas eu de moment d'hésitation à rejoindre ce club, cette direction et ce projet, même si on est tous conscients qu'il y a une mission importante qui est de vite rétablir la situation au classement", a déclaré Galtier en conférence de presse au centre d'entrainement de Luchin.L'ancien joueur du LOSC succède à l'Argentin Marcelo Bielsa, mis à pied en novembre puis limogé le 15 décembre, une décision qu'il va contester devant les prud'hommes, selon son avocat.Galtier a signé pour 18 mois, a précisé le directeur général Marc Ingla. Il arrive dans le Nord avec son adjoint depuis cinq ans, Thierry Oleksiak, également ancien joueur du club. Contrairement à ce qu'avait indiqué le club dans un premier temps, son préparateur physique Roger Propos ne le rejoindra pas.Le reste du staff sera composé de Joao Sacramento, du préparateur physique Benoît Delaval et de l'entraîneur des gardiens Franck Manteau, tous déjà en place.Entraîneur aux qualités reconnues mais adepte d'un jeu réputé moins spectaculaire que Marcelo Bielsa, Christophe Galtier a séduit les dirigeants lillois.Présent à ses côtés, Marc Ingla a loué "un très grand coach, avec une vaste expérience de la Ligue 1 et de l'autorité", assurant que ce choix, fait très vite après les premiers entretiens avec les différents candidats, ne signifiait "pas du tout un changement de projet".Galtier était ces dernières années l'un des entraîneurs les plus en vue du football français. Au terme de la saison 2012/13, qui avait vu l'AS Saint-Etienne remporter la coupe de la Ligue, Galtier avait été élu meilleur entraîneur de Ligue 1, ex-aequo avec Carlo Ancelotti pour le PSG."Après six mois de repos, j'ai ressenti le besoin de travailler à nouveau, a expliqué Galtier. Et quand on arrive en cours de saison, on ne trouve jamais une situation idéale."A la lutte pour le maintien (18e) et interdit de recruter au mercato hivernal par la DNCG (gendarme du foot pro), Lille est en effet loin de son objectif du début de saison: le top 5."Il y a une mission importante, c'est de vite rétablir la situation au classement, de vite regagner des matches, pour que l'on puisse après parler de progression dans le futur", a déclaré Galtier. Dès lundi, jour de l'An, il prendra la route de Murcie (sud-est de l'Espagne) pour un stage de cinq jours. Histoire, a-t-il commenté, de "passer du temps avec le staff et les joueurs", avant le match de Coupe de France au Mans le 6 janvier.En tant qu'observateur, Christophe Galtier a pu juger l'équipe et s'est dit certain qu'elle peut faire de belles choses. "Il y a un fort potentiel, j'en suis convaincu, mais il ne faut pas s'endormir sur ça, a-t-il déclaré. Il faut prendre conscience de la situation et c'est mon rôle de faire comprendre aux joueurs les ingrédients qu'ils doivent mettre pour s'en sortir.""Il faudra beaucoup plus de constance dans l'effort et dans la concentration et que les joueurs fassent les efforts les uns pour les autres", a-t-il encore estimé.Interdit de recrutement lors du mercato de janvier par la DNCG, le LOSC ne fera pas appel de la décision pour "ne pas avoir un autre échec éventuel", a précisé Ingla, assurant que "le club va continuer à travailler en toute normalité".Il faudra cependant sans doute faire avec l'effectif actuel jusqu'à la fin du championnat, même si des négociations sont en cours pour faire revenir des joueurs prêtés dans d'autres clubs. "Je sais qu'on a cette possibilité mais on n'ira pas au bras de fer", a assuré Christophe Galtier.