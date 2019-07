LOSC : les Dogues ont remporté leur match amical contre le club portugais SC Braga

⏱ C'est terminé à Albufeira.



Les Dogues s'imposent (0-2) face à au @SCBragaOficial dans cette première opposition de ce stage de prépa' au Portugal.



🔜 Next : @MaritimoMadeira - LOSC (demain, 21h). pic.twitter.com/yvtVDZzWxA — LOSC (@losclive) July 19, 2019

Allez on se refait les 2 BUTS du LOSC contre Braga. Celui de Loic Rémy. #SCBLOSC #LOSC pic.twitter.com/bFa0v3rwq4 — Tribune LOSC (@TribuneLOSC) July 20, 2019

JOUR DE MATCH ! 🔴⚪️



Le LOSC enchaîne sa campagne au Portugal par un 2ème match en 2 jours, face à Maritimo🇵🇹



🆚 CS Maritimo #CSMLOSC

📍 Albufeira ⏱ 21h pic.twitter.com/b9dtG851xH — L'Armée Rouge ✯ LOSC (@LAR_losc) July 20, 2019

Match amical LOSC-Braga à revoir en intégralité

Pour leur troisième match amical, le LOSC a gagné 2-0 contre le club portugais SC Braga , le 19 juillet, dans la ville d'Albufeira, au sud du Portugal.C'est Loïc Rémy qui a marqué le premier but à la 45e minute, et Rafael Leão a réenchéri avec un second but, à la 82e minute.Ce soir, samedi 20 juillet, les Dogues enchaînent avec leur quatrième match amical, dans le cadre de leur stage de préparation à la saison 2019-2020, toujours à Albufeira, au Portugal. Ils vont affronter le CS Maritimo à 21h.Le match LOSC- SC Braga est entièrement disponible en ligne sur Youtube