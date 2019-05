LOSC : l'équipe féminine reléguée en deuxième division

Une finale de Coupe de France mercredi

Après deux saisons dans l'élite, le LOSC féminin redescend en deuxième division. Les Lilloises ont été battues à Montpellier (2-3) ce samedi après-midi lors de la 22ème et dernière journée de championnat. En ballotage défavorable avant de se déplacer dans l'Hérault, les Nordistes devaient effacer leur retard d'un point sur Metz, premier non-relégable.Menées 2-0 à la mi-temps par le troisième de D1 Féminine, les Lilloises ont réagi au retour des vestiaires. Les joueuses de Rachel Saïdi ont réduit le score grâce à Hannah Diaz (1-2, 59ème) avant d'encaisser un nouveau but montpelliérain dans la foule (1-3, 60ème). Le but de Morgane Nicoli (2-3, 62ème) a redonné espoir au LOSC mais les Nordistes n'ont pas pu égaliser.Le LOSC ne profite pas de la défaite de Metz à Lyon (0-3), champion de D1 Féminine pour la 13ème fois d'affilée. Après une belle sixième place la saison passée, les Lilloises terminent onzièmes (sur douze). Avec quatre victoires en 22 matches disputés, les Lilloises accompagnent Rodez en deuxième division."Ce n’est certes pas ce revers qui va interrompre notre volonté de bâtir une solide section Féminine. Nous allons nous y employer sans tarder", a promis après le match Patrick Robert, président de LOSC Association. Les Lilloises essaieront de se consoler en finale de la Coupe de France. Mercredi, elles seront opposées à l'ogre lyonnais, vainqueur de six des sept dernières éditions.En deuxième division, elles retrouveront un autre club des Hauts-de-France, Arras, qui sera absorbé par le RC Lens en 2020 pour créer une équipe féminine des Sang et Or. Une fusion qui pourrait donner lieu au premier derby féminin entre le LOSC et le club artésien.