Le LOSC fait un match nul à Rennes et débloque son compteur à l'extérieur

La réaction de l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier

"Je pense qu'on aurait mérité de l'emporter. C'est dommage, mais sur nos trois déplacements, c'est le meilleur contenu de match, aussi parce qu'on est restés à onze... Sur la première période, nous avons eu des situations très favorables face à un gardien très efficace. Il aurait fallu être plus adroits, plus justes techniquement, dans la dernière passe, le dernier tir, et marquer le deuxième but pour faciliter notre fin de match. On sait qu'ici il y a souvent des matches engagés et c'était le cas. Il nous a manqué de la réussite, le gardien adverse a fait des arrêts décisifs. J'ai demandé l'exclusion de Mendy mais les arbitres m'ont indiqué très clairement, et très vite, que le ballon filait en corner, donc il n'y avait pas carton rouge. L'égalisation et sévère, au moment où elle arrive et sur la situation qui a été checkée par le VAR: si José Fonte fait la même faute sur Niang, il y a penalty. Sur les dernières minutes, on a eu des difficultés, car l'envie de garder le résultat nous a empêchés de nous exprimer. Julien (Stéphan) a fait des changements qui ont apporté un vrai plus sur le plan offensif. Il a forcé la réussite et il a été récompensé".