LOSC : fin de saison pour le milieu portugais Xeka

Maia ou Soumaré pour remplacer Xeka ?

"La gravité de sa lésion ne lui permettra pas de revenir avant la fin de la saison car elle nécessite plus de cinq-six semaines d'arrêt", a annoncé ce vendredi en conférence de presse l'entraîneur lillois Christophe Galtier.La blessure de Xeka arrive au plus mauvais moment, alors que le capitaine Adama Soumaoro, touché lui aussi aux ischio-jambiers lors du large succès face au PSG (5-1) , est déjà forfait pour la rencontre de dimanche à Toulouse. "On a un fort espoir de le récupérer avant la fin de la saison", a toutefois précisé Galtier au sujet de ce dernier.Lors du même match face aux Parisiens, Xeka était sorti en se tenant la cuisse à la 69minute. Son absence est un coup dur pour Lille, actuel dauphin du PSG et en course pour la qualification pour la Ligue des champions. Le milieu était en effet un titulaire indiscutable devant la défense en compagnie du Brésilien Thiago Mendes.Pour le suppléer, Galtier dispose de deux options : le Brésilien Thiago Maia, habituel remplaçant de Xeka ou Mendes, ou le Français Boubakary Soumaré.