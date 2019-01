LOSC : Fodé Ballo-Touré s'en va officiellement à Monaco

🖊 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Fodé Ballo-Touré en provenance du LOSC. Le défenseur s’engage jusqu’en juin 2⃣0⃣2⃣3⃣

En pleine progression

"On se retrouve bientôt pour de nouveaux objectifs !", avait lancésur Twitter, le soir de la Saint-Sylvestre comme pour annoncer implicitement son départ imminent du LOSC. C'est désormais chose faîte pour le jeune défenseur latéral gauche de 22 ans :Montant de la transaction :selon qu'on intègre ou non les bonus. Le club nordiste réalise ainsiau printemps 2017, moyennant une modeste indemnité de formation. Le Paris Saint-Germain n'avait pas trop apprécié la manoeuvre et avait saisi la Commission Juridique de la LFP.(dont 10 000 avec sursis) pour avoir démarché trop tôt le jeune espoir, avant le terme de son contrat de stagiaire.Fodé Ballo-Touré a connu ensuite, où son manque d'expérience du plus haut niveau s'est fait cruellement ressentir. Auteur de nombreuses bévues, le jeune défenseur finira la saison sur le banc des remplaçants.Heureusement pour lui, ses six derniers mois à Lille ont quelque peu redorer son image. Redevenu un titulaire indiscutable, Ballo-Touré s'est notamment signalé cette saison par deux passes décisives et des performances solides qui lui ont valu d'êtreet de susciter l'intérêt grandissant de plusieurs clubs, français et européens.C'est finalement Monaco qui a su trouver les meilleurs arguments.et va devoir lutter ces prochains mois pour conserver sa place dans l'élite. La douloureuse expérience lilloise de Ballo-Touré la saison dernière lui sera sans doute utile dans cette nouvelle épreuve... "J’ai rapidement été convaincu par le projet de l’AS Monaco et la perspective de travailler avec Thierry Henry. Je suis impatient d’apprendre à ses côtés, de son expérience, de son savoir-faire, mais aussi de rencontrer mes nouveaux co-équipiers pour rentrer dans le vif du sujet", déclare dans le communiqué publié par son nouveau club.. Sans prolongation de son contrat, sa valeur aurait bien moindre l'été prochain. D'où l'intérêt, pour les Dogues, de le céder dès le mois de janvier.