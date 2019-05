LOSC : le fonds Elliott voudrait donner “un rôle” à Luis Campos au Milan AC

Une synergie va-t-elle avoir lieu en matière de recrutement entre le LOSC et le prestigieux club italien du Milan AC ? C'est ce que pourrait laisser envisager un article publié ce vendredi par La Gazzetta dello Sport Ce quotidien sportif transalpin affirme en effet que le fonds d'investissement américain Elliott Management, actionnaire majoritaire du Milan AC, envisagerait de confier "un rôle" au Portugais Luis Campos, conseiller sportif de Gerard Lopez, en remplacement de Leonardo, l'actuel directeur sportif des Rossoneri, désormais sur la sellette en raison de résultats sportifs décevants (le Milan AC n'est que 6du championnat d'Italie à 4 journées de la fin)."C'est tout à fait vrai qu'il y a des clubs qui ont tenté de le débaucher", avait reconnu le président et propriétaire du club nordiste, le 15 avril, dans une interview à RMC, tout en précisant : "je pense qu'on travaillera ensemble encore pendant des années".La Gazzetta dello Sport indique dans son article que Luis Campos vient tout juste de prolonger le contrat qui le lie à Gerard Lopez. Le conseiller portugais, en effet, n'est pas salarié du LOSC mais travaille pour le compte de Victory Soccer, la "maison-mère" londonienne des Dogues, et sa branche de scouting indépendante, Scoutly Limited A la différence d'autres clubs qui auraient manifesté ces derniers mois un intérêt pour Campos (Chelsea, Manchester United, AS Roma...), le Milan AC a un lien indirect avec Gerard Lopez et le LOSC. Son propriétaire, Elliot Management, est aussi celui qui a financé les activités du club nordiste depuis son rachat en janvier 2017 par l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, via des emprunts obligataires.L'hiver dernier, le fonds spéculatif américain a même validé un important abandon de créances (à hauteur de 117 millions d'euros) pour permettre la recapitalisation du LOSC . Gerard Lopez doit désormais rembourser lui-même l'argent emprunté, par l'intermédiaire de Lux Royalty, une autre holding des Dogues.Luis Campos pourrait-il travailler à la fois pour Lille et pour Milan ? A priori, son statut indépendant peut le permettre. Dans un récent reportage du Journal Du Dimanche sur les activités de Scoutly Limited en Afrique, le technicien portugais se vantait d'avoir constitué une base de données de 1890 profils de joueurs, passés au crible depuis deux ans par les membres son équipe de recruteurs. Ce qui paraît quand même beaucoup pour les besoins d'un seul club...