LOSC : Gérard Lopez assure que son conseiller sportif Luis Campos restera au club

Gérard Lopez, président du Losc : «Au mercato, j’ai fixé l’objectif à plus de 100 millions d’euros» https://t.co/xMCXbBCthI — Le Parisien (@le_Parisien) 4 mai 2019



Au moins 100 millions d’euros de vente cet été

« On mérite ce qui nous arrive »

Il est l’un des responsables de la belle saison lilloise. Le conseiller sportif de Gérard Lopez, Luis Campos, restera dans le Nord la saison prochaine selon le président du LOSC. Dans une interview au Parisien hier , il a encensé le Portugais, arrivé au club en même temps que lui. « Luis a reçu des offres absolument énormes. Pour moi c’est le meilleur recruteur du monde. Mais il sera là la saison prochaine et il le sera pour un bon bout de temps », a déclaré Gérard Lopez.Luis Campos et son équipe de recruteurs sont à l’origine du bon recrutement lillois l’été dernier. « On parle de son équipe de "scouts" qui est exceptionnelle mais il sait aussi accompagner les joueurs qu’il découvre », a assuré Gérard Lopez. Cette semaine, le nom de l’homme fort du recrutement lillois avait été associé au Milan AC. Le club italien est la propriété du fonds d’investissement américain Elliott, l’un des créanciers du LOSC.Gérard Lopez est également revenu sur le prochain mercato d’été. Plusieurs joueurs lillois seront très convoités, dont Nicolas Pépé qui devrait quitter le Nord. « Ce n’est pas un secret : on a beaucoup d’approches pour Nicolas Pépé et on ne pourra jamais s’aligner sur le salaire qu’il pourra avoir ailleurs. Il est clair qu’il va partir dans un grand club », a déclaré Gérard Lopez.Le président du LOSC a aussi indiqué que Thiago Mendes et Adama Soumaoro avaient « envie de changement » et pourraient aussi partir. Mais « il n’y a pas d’autres grands départs à attendre » selon l’homme d’affaire qui reconnaît toutefois que « peut-être que des joueurs auront des offres et voudront partir ».Le LOSC sera contraint de vendre cet été, le club est toujours surveillé par la DNCG, le gendarme financier du football professionnel. « J’ai fixé un objectif au-delà des 100 millions d’euros [de ventes ] car c’est la culture que je veux imposer au club. Je veux qu’on soit performant absolument toutes les saisons tout en étant bénéficiaire », a affirmé Gérard Lopez.Une qualification en Ligue des champions apporterait aussi des ressources supplémentaires au LOSC. En cas de victoire ce dimanche soir à Lyon, le LOSC serait presque assuré de terminer deuxième, et de participer à la prochaine édition de la compétition européenne. Une réussite loin d’être surprenante selon Gérard Lopez.« Lorsque j’entends que nous en sommes là car d’autres équipes n’ont pas réussi une bonne saison, ce n’est pas vrai. On les a presque tous battus lors de confrontations directes. En début ou en milieu de saison, nous étions une surprise. Ce n’est plus le cas. On mérite ce qui nous arrive », a assuré le président du LOSC.L’homme d’affaires prépare déjà la saison prochaine et promet de maintenir une équipe compétitive pour le championnat et la coupe d’Europe. « On n’ira pas jouer une Coupe d’Europe juste pour se dire qu’on a participé ». Lille n’a plus participé à la Ligue des champions depuis la saison 2012/2013.