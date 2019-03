LOSC : Gerard Lopez calme le jeu sur le prochain mercato

Changement de communication

💬 "Nicolas Pépé est dans le Top 5 des buteurs européens cette saison"@gkuntzmann nous donne les stats du joueur lillois dans le #LateFC pic.twitter.com/8d07jLLiGK — Late Football Club (@LateFootClub) 4 mars 2019

"Le calme plat jusqu’à la mi-mai"

📸 Le Président Gérard Lopez était présent ce matin lors de l'entraînement des Dogues à la veille de leur départ pour Nantes pic.twitter.com/OwbLodJcVl — LOSC (@losclive) 29 mars 2019

Gerard Lopez s'est exceptionnellement invité ce vendredi à la traditionnelle, qui se déplace à Nantes ce dimanche dans le cadre de la 30journée de Ligue 1. Visiblement - après deux semaines de trêve internationale -, notamment en vue du prochain mercato estival."Pour les joueurs, j’ai refusé – et j’en ai parlé à tous les membres du club – toute discussion de mercato quelles qu’elles soient, jusqu’à ce qu’on sache où on est en fin de saison", a-t-il signifié. "Aussi bien pour les joueurs qu’on pourrait attirer chez nous, que pour des joueurs qui auraient envie de partir.""Mon rôle est de créer un environnement plutôt calme", a-t-il ajouté. "Les joueurs n’ont pas à penser à des départs ou des arrivées, etc… je n’ai pas envie qu’on maintienne ce genre de discours ou de conversations jusqu’à la fin de la saison. (...) On a mis le vestiaire dans une bulle et on va élargir la bulle au club.", annonçant lui-même publiquement le montant de certaines offres reçues pour des joueurs de son effectif. "Pour Soumaoro, on a reçu des offres entre 12 et 20 millions", déclarait-il ainsi dans le journal L'Equipe du 6 mars. "80 millions pour un transfert avec 11 millions nets annuels de salaire", détaillait-il également au sujet d'une offre d'un club chinois pour l'attaquant ivoirien. "On ne sera pas loin de cette somme-là cet été", assurait-il. Des propos qu'il avait également tenus, deux jours plus tôt sur le plateau de l'émission Late Football Club sur Canal +.Le 19 mars, un journaliste de la chaîne sportive BeIn Sports, Bel-Abbès Bouaissi, annonçait "une très grosse offre" d'environ 80 millions d'euros pour Nicolas Pépé, émanant du club allemand duInterrogé ce vendredi au sujet de cette soit-disant offre du Bayern pour Pépé, Gerard Lopez botte en touche. "Oui, il y a des approches pour des joueurs, il n’y a pas que Nico…", a-t-il répondu. "Il y a des joueurs qui ne partiront pas, il y a des joueurs resteront ou qui partiront éventuellement. La position qu’on a prise, c’est tout simplement de n’avoir aucun entretien avec personne, que ce soit des agents, des clubs ou quoi que ce soit… tout le monde connaît notre position."Pourtant les grandes manoeuvres ont déjà commencé en vue du prochain mercato, le Bayern Munich ayant déjà officialisé notamment le recrutement du défenseur françaispour la prochaine saison. Un transfert à... 80 millions d'euros, le plus cher de l'histoire du club allemand. De quoi faire tourner les têtes et aiguiser les appétits."Ça va être le calme plat jusqu’à la mi-mai, on va dire", assure de son côté le président du LOSC. En clair, la priorité du moment, ce sont leset la préservation cette 2place qui serait synonyme de qualification directe pour la très prestigieuse et lucrative"Jouer sur deux tableaux la saison prochaine, ne nous posera pas de problème", affirme Gerard Lopez."Il y a des joueurs qui vont partir, c’est clair, mais on sait qu’on va se renforcer aussi. On sait comment on va se renforcer pour être capable de joueur sur deux tableaux et ne pas être ridicules. Ce ne sera pas les mêmes individualités, mais je pense qu’on peut avoir une équipe équivalente en qualité l’année prochaine et qu’on l’aura assez tôt pour être capable de donner à Christophe (Galtier NDR) et à son staff le temps de monter l’équipe."Selon l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois,. "On a fait beaucoup de boulot en préparation de ça. Les joueurs qu’on a identifiés, sans être des accords écrits, il y a des ententes qui sont trouvées", explique-t-il. "Il y a des joueurs qui veulent venir ici, qui ont vraiment envie de venir ici, qui connaissent le projet, etc..""On n’a pas vocation, nous – ou alors très rarement – d’aller sur des noms qui sont connus", ajoute-t-il.