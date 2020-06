LOSC : Gerard Lopez sur le point de reprendre le club portugais de Boavista ?

L'agent de joueurs Nelson Pinto Almeida impliqué ?

À ce sujet, la rédaction vous recommande FOOTBALL LEAKS. LOSC : les dessous mouvementés des premiers mercatos de l'ère Gerard Lopez

Les informations de Record et O Jogo, deux médias sportifs portugais, concordent ce mardi : Gerard Lopez serait sur le point de faire l'acquisition de 51% de la société anonyme sportive (SAD) qui contrôle le Boavista FC, club de football de la ville de Porto qui fut sacré champion du Portugal en 2001."La concrétisation nécesssite encore quelques étapes formelles", explique Record . "Mais les négociations sont bien avancées et il est probable que la fumée blanche et qu'une annonce officielle surviennent plus tard dans la semaine". "L'accord n'a pas été encore formalisé, mais c'est tellement avancé que le groupe (de Gerard Lopez NDR) a déjà avancé un million d'euros au club", assure de son côté O Jogo L'information a de quoi surprendre car Gerard Lopez était plutôt en discussion ces dernières semaines pour reprendre l'Excel Mouscron, ancienne propriété du LOSC. La reprise du club belge a-t-elle capoté ou l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois est-il décidé à faire main basse sur deux nouveaux clubs à la fois ?L'actionnaire majoritaire du LOSC avait déjà tenté, début 2017, de racheter le club portugais de Gil Vicente. L'an dernier, il s'est rapproché de Belenenses SAD, nouant un partenariat portant sur des prêts de joueurs. Plus récemment, en janvier dernier, il avait annoncé vouloir investir au Vitoria de Setubal, si son président sortant, Vitor Hugo Valente, était réélu, ce qui n'a pas été le cas.Selon les médias portugais, Luis Campos serait très investi dans ce projet de reprise de Boavista, de même que l'agent de joueurs Nelson Pinto Almeida, représentant de Daniel Ramos, l'actuel entraîneur de Boavista.Un nom qui n'est pas inconnu au LOSC puisqu'Almeida est l'agent de Xeka, de Manuel "Show" Cafumana (prêté l'an dernier à Belenenses) et fut celui de Rafael Leao, avant que ce dernier ne rejoigne l'"écurie" de Jorge Mendes lors de son transfert au Milan AC.Almeida est également intervenu comme intermédiaire sur les arrivées à Lille de Junior Alonso et Thiago Maia. Selon le site de la Fédération Française de Football , son associé, Vitor Joel Gomes Martins, est intervenu aussi auprès d'Yves Dabila, prêté la saison dernière au Cercle Bruges en BelgiqueNelson Pinto Almeida est par ailleurs connu pour avoir été l'un des agents de l'entraîneur portugais Leonardo Jardim, ancien coach de Monaco.